Kalp damar cerrahisinde Ödemiş için bir ilk

Ödemiş Devlet Hastanesi’nde geçtiğimiz kasım ayında göreve başlayan Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Nurşin Külcü, ilçede şimdiye kadar yapılmamış olan atardamar operasyonunu başarıyla gerçekleştirerek bir ilke imza attı.

Kasım ayında Tire Devlet Hastanesi’nden Ödemiş Devlet Hastanesi’ne atanan Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Nurşin Külcü, Ödemiş’te bugüne kadar yapılmamış olan atardamar tıkanıklıklarında cerrahi müdahaleyi ilk kez uygulayan isim oldu. Ayağında ağrı ve üşüme şikayetiyle Ödemiş Devlet Hastanesi’ne gelen 64 yaşındaki Hamit Oduncu’ya konulan teşhisin ardından, geçtiğimiz salı günü atardamar ameliyatı yapıldı. Sağlık durumu son derece iyi olan Oduncu, hastaneden taburcu edildi. Karma cerrahi servisi ekibiyle birlikte Oduncu’yu odasında ziyaret eden Uz. Dr. Nurşin Külcü de son durumla ilgili bilgi aldı.

Operasyonun başka hastanelerde de yapıldığını; ancak Ödemiş’te ilk kez gerçekleştiğini söyleyen Dr. Nurşin Külcü, "Hastamız yürümede bozukluk şikayetiyle geldi bize. Ağrı ve ayakta soğuma, üşüme şikayetleri de vardı. Daha önce bir ortopedi uzmanına görünmüş, o biz refere etmiş. Nabız yoktu bacağında, soğuktu ve morarmaya başlamıştı. İki aylık bir öyküsü vardı. Hastada ileri tetkikler yaptık. Hastanemizde yapılan atardamar ultrasonu, atardamara yönelik tomografili anjiyo çekildi. Teşhisi konulduktan sonra ameliyata karar verdik. Daha önce burada atardamar ameliyatları yapılmıyormuş. Kayıtlarda mevcut değil. Hastane idaresi bu konuda bize çok destek oldu. Teknik donanımda eksiklik vardı, onları hemen 1 ay içerisinde tamamladılar. O sayede bu ameliyatı gerçekleştirdik. Bu hafta başında ameliyat oldu, belden uyuşturarak ameliyatı başarıyla yaptık. Hastamız Salı günü ameliyat oldu. Ertesi gün ayağa kaldırdık, Cuma günü taburcu edeceğiz. O tıkanıklığı açtık, şu anda kan gidiyor. Ayağı ısındı, rahatladı ağrıları geçti" diye konuştu.

Başarılı ameliyat için Uz. Dr. Nurşin Külcü ve ekibine teşekkür eden Hamit Oduncu da, "Ağrı sızı duymadan bu ameliyat gerçekleşti. Üç gün oldu operasyon olalı bir şikayetim yok. Bu durumdan son derece memnunum koşullar son derece iyi. İzmir’e gitmeye gerek olmadan ameliyat oldum" dedi.