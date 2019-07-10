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Kalp çarpıntısı neden olur? Kalp çarpıntısı nasıl geçer?

Kalp atışlarının bireyi rahatsız edecek şekilde hızlandığı veya düzensizleştiği durumlar basit olarak "kalp çarpıntısı" olarak adlandırılır. Günlük hayatta hissedilmeyen kalp atışı, çarpıntı durumlarında kendini fazlasıyla hissettirir. Ancak kalp atışı kişiden kişiye değişir. Bazı insanların kalbi dakikada 80 civarı atarken kiminin nabız sayısı 100 civarında seyredebilir. Ayrıca uyurken kalp atışı 40 seviyesine kadar düşebilir, fiziksel olarak aktif olunduğunda (spor yapmak, merdiven çıkmak gibi) 120 seviyesine çıkabilir. Peki Kalp çarpıntısı neden olur? Kalp çarpıntısı nasıl geçer?

10 Temmuz 2019 Çarşamba 18:51
Kalp çarpıntısı neden olur? Kalp çarpıntısı nasıl geçer?

Kalp atışlarının bireyi rahatsız edecek şekilde hızlandığı veya düzensizleştiği durumlar basit olarak "kalp çarpıntısı" olarak adlandırılır. Günlük hayatta hissedilmeyen kalp atışı, çarpıntı durumlarında kendini fazlasıyla hissettirir. Ancak kalp atışı kişiden kişiye değişir. Bazı insanların kalbi dakikada 80 civarı atarken kiminin nabız sayısı 100 civarında seyredebilir. Ayrıca uyurken kalp atışı 40 seviyesine kadar düşebilir, fiziksel olarak aktif olunduğunda (spor yapmak, merdiven çıkmak gibi) 120 seviyesine çıkabilir. Peki Kalp çarpıntısı neden olur? Kalp çarpıntısı nasıl geçer?

Kalp çarpıntısının belirtileri

Pek çok kişi uzun zaman kalp çarpıntısı yaşıyor ancak bunu önemsemiyor. Özellikle daha önceden kalp krizi geçirenlerde, kalp damar hastalığı, kalp yetmezliği, kalp kası ve kalp kapak hastalığı olanlarda çarpıntı, genellikle ritim bozukluğuna bağlı olarak gelişiyor. Kalp çarpıntısı kalp hastalıkları belirtileri arasındadır ancak bu tip hastalıklarda çarpıntının yanı sıra başka şikayetler de görülür. Göz kararması, halsizlik, göğüste sıkışma, nefes almakta zorlanma, baş dönmesi gibi belirtilerin de çarpıntıya eşlik ettiği durumlarda bir doktora başvurulması gerekir. Kalp çarpıntısına sebep olan temel faktörler psikolojik veya beslenme kaynaklı sorunlardır.

Kalp çarpıntısı neden olur?

– Stres
– Kalp ritmi bozukluğu(Aritmi)
– İş hayatındaki yoğunluk
– Fiziksel yorgunluk
– Anksiyete
– Susuzluk
– Egzersizler
– Aşırı miktarda kahve, kola ve çay tüketimi
– Enfeksiyon
– Vitamin eksikliği
– Alkol ve sigara
– Tiroid bezinin fazla çalışması ve büyümesi
– Bazı ilaçlar
– Kansızlık(Anemi)
– Hipoglisemi(Kan şekerinin normal olmayan şekilde düşmesi)
– Hamilelik
– Kalbin damar hastalıkları(Damar tıkanıklığı)
– Diğer kalp hastalıkları(kardiyomiyopati) veya kalp krizi belirtileri…

Kalp çarpıntısı nasıl geçer?

Tedavi kalp çarpıntısının sebebine göre değişir. Kalp dışında bir neden varsa(kansızlık gibi) bu tedavi edilir. Sinirsel nedenlere bağlı çarpıntılar ise hastanın duygusal sorunlarının çözülmesiyle kendiliğinden geçecektir. Çarpıntı durumunda panik yapmayın. Gevşemeye, rahat bir yere oturup dinlenmeye çalışın. Derin derin nefes almaya başlayın. Soğuk bir içecek içmeyi deneyin. Eğer kalp çarpıntınız devam ediyorsa şiddetli öksürmeye, ellerinizi ve yüzünüzü soğuk su ile yıkamaya çalışın. Çarpıntılar sık tekrarlıyorsa ve beraberinde de nefes darlığı, baş dönmesi ve göğüs ağrısı oluyorsa bunun altında yatan bir kalp probleminden dolayı hemen bir hekime başvurmalısınız.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 18:51
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