Kalp büyümesi nasıl tedavi edilir?

Kalp büyümesinin tedavisi öncelikle altta yatan hastalıkların tedavisinin uygulanması şeklinde ve hastanın şikayetlerine yönelik tedaviler olarak uygulanır. Kalp büyümesine en sık neden olan yüksek tansiyonun tedavisi, koroner kalp hastalıklarının tedavisi, doğumsal kalp hastalıklarının tedavisi, kalp kapak hastalıklarının tedavisi, kalp yetmezliğinin tedavisi, kan pıhtılaşmasını önleme amaçlı ilaç tedavileri, kalp krizini önlemeye bağlı tedaviler şeklinde tedaviler uygulanır. Sporcularda görülen kalp büyümelerinde ise ya istirahat tedavisi ya da düzenli takip şeklinde yöntemlere gerek duyulur.

YÜKEK TANSİYON TEDAVİSİ

Yüksek tansiyonun tedavisinde antihipertansif ilaç tedavileri, yaşam biçimi değişiklikleri, tuzu mümkün mertebe azaltma ve daha aktif yaşam şekli gibi tedavi yöntemleri ve eşlik eden diğer hastalıkların tedavileri gibi yöntemler uygulanır.

KORONER KALP HASTALIKLARI TEDAVİSİ

Koroner arter hastalığı teşhisi konulan hastalarda tedavinin planı hastaya özgü yapılır. Hastada görülen belirtiler, hastalanan damarların oranı, hastalığın ciddiyeti, kalp kasının kasılma gücü, hastanın ilaç tedavisine verdiği yanıt, hastanın yaşı, şeker hastalığı veya kalp büyümesi gibi komplikasyonların varlığı gibi durumlar değerlendirilir ve buna göre bypass cerrahisine karar verilir.

DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARI TEDAVİSİ

Bazı doğumsal kalp bozuklukları katater yöntemi olarak bilinen, kalp katerizasyonu işlemine benzer bir işlem ile kasık damarlarından girilerek tedavi edilir. Kalp deliği var ise delikler ameliayat ile kapatılır ya da kapalı yöntemler ile (şemsiye tedavi yöntemi) tedavi edilir. Küçük delikler şikayete neden olmadığı sürece takip altında tutulur. Kapak darlıkları var ise darlıklar bazı kapalı ye da açık cerrahi yöntemler ile açılır ya da kapak değişimleri yapılır.

KALP KAPAK HASTALIKLARININ TEDAVİSİ

Kalp kapak hastalıklarında kapak bozukluğunun derecesine ve tipine göre ilaç tedavileri, girişimsel tedaviler ve cerrahi tedaviler uygulanır. Hastada kalp kapak hastalığı teşhisi konulmuş ve hastanın durumu kapak cerrahisine uygun değil ise hasta belli aralıklarda takip edilir. Hastalığın hastaya zararı az ve ameliyat daha riskli ise cerrahi için beklenir. Ancak hastalık zarar verecek kadar ağırlaşmış ise bu durumda cerrahi yöntemlere baş vurulur. Kalp kapak cerrahisinde kapak onarımı ya da kapak değişimi gibi işlemler uygulanır. Bu işlemler günümüzde açık ya da kapalı cerrahi işlemler şeklinde uygulanabilmektedir.

KALP KRİZİNİN TEDAVİSİ

Kalp krizinin tedavisi krizden hemen sonra yapılmaya başlanır. İlk dönemlerde çeşitli tahliller ve uygulamalar yapılarak krize neden olan damar tıkanıklığı için girişimsel tedavi ya da cerrahi tedavi gibi yöntemler uygulanabilir. Cerrahi veya girişimsel operasyonlar birkaç kez tekrarlayabilir. Bunlara ek olarak hastanın ilaç tedavilerini ve yaşam tarzı değişikliği gibi tedavi ve önlem yöntemlerini düzenli uygulaması gereklidir.

RİTİM BOZUKLUKLARI TEDAVİSİ

Ritim bozukluklarında ritim bozukluğunun bazı tipleri tedavi edilmeden izlem ile takip edilir. Ritim bozukluğu bayılmalara ve kalp yetmezliğine, kalp büyümesine neden oluyor ise kalp pilleri ile tedavi edilebilmektedir. Bazı hastalarda elektrofizyolojik çalışma denilen bir operasyon ile ritim bozukluğunun kesin nedeni bulunur ve nedene yönelik tedavi uygulanır.

KALP YETMEZLİĞİ TEDAVİSİ

Kalp yetmezliği tedavisinde alınacak önlemler, ilaç tedavileri, takip tedavisi ve gereken durumlarda cerrahi tedavi veya kalp nakli gibi tedavi yöntemleri uygulanır.

KAN PIHTILAŞMASI TEDAVİSİ

Kan pıhtılaşmasını önlemek için veya pıhtıların eritilerek kan damarlarını açması için antikoagülan diye tabir edilen kan sulandırıcı ilaçlar kullanılır.

KARDİYOMİYOPATİ TEDAVİSİ

Kardiyomiyopati kalp yetmezliğine neden olabilen kalp kası bozukluğudur. Kardiyomiyopati tedavisi hastalığın türüne ve sebebine göre değişebilir. Kalp koroner damarlarında tıkanma oluşmuş ise balon stent ya da bypass operasyonları ile tedavi edilir. Beta blokerler ve kalsiyum kanal blokerleri gibi ilaç tedavileri ile kalp kasının gevşemesi sağlanır ve kalınlaşmanın neden olduğu tıkanma azaltılır. Bazı hastalarda kateter yöntemi veya kalp pili takılması gibi tedavi yöntemleri uygulanır.