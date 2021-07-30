Kalleşten hainlere 'yakın' talimatı

Antalya Manavgat'ta önceki gün 4 ayrı noktada başlayan orman yangınları kontrol altına alındı derken bu kez Akseki'de alevler yükseldi. Hasan Ali Yüksel (82) ile kapısı kilitli evde Osman ve Şehri Kardaş öldü. 183 kişi yangından etkilendi, tedavisi süren 15 kişiden 10'unun durumu ağır. Alevlerden kaçmak için Oymapınar Barajı'nda bindikleri teknenin yakıtı biten 10 kişi ile kapanan yolda mahsur kalan 13 kişi kurtarıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manavgat'ta 77 evin yandığını söyledi. Manavgat'ta 8 mahalle alevlere teslim oldu.

Muğla Marmaris'te ise Armutalan bölgesinde orman yandı. Motosikletiyle kaçarken kaza yapan Şahin Akdemir alevler arasında yaşamını yitirdi. 2 otel ile 4 villa boşaltıldı. Bodrum ve Didim'de de ormanlar yandı. Bodrum'da 5 yıldızlı bir otelin müşterileri denizden tahliye edildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 17 ilde 58 orman yangını çıktığını, 40'ının kontrol altına alındığını açıkladı.

Kabus tüm yurdu sardı

Elazığ Ağın'da makilik yangını 10 saatte söndürüldü. Kahramanmaraş'taki 3 dönüm, Kocaeli'de 20 hektar, Karaman'da ise 5 hektar alan yandı. Kütahya Emet, Kilis Musabeyli'deki orman yangınları ile Kayseri Aladağlar Milli Parkı da çıkan yangınlar söndürüldü.

Bir kez daha uçak yalanı

"Türk Hava Kurumu'nun söndürme uçakları orman yangınlarına müdahale ettirilmiyor" yalanı sosyal medyadan yine dolaşıma sokuldu. Oysa THK'nın elindeki uçakların daha önce kullanılmaz durumda oldukları açıklanmıştı. THK'nın 2009'da satın aldığı Kanada menşeli 9 adet CL-215 amfibik uçağın kurum yönetimince geçmiş yıllarda bozulan uçaklar için parça temininde kullanıldığı ortaya çıkmıştı. 9 amfibik uçaktan geriye 3 uçak kaldığı ve bunların da motorlarında ciddi sorunların olduğu tespit edilmişti.

1 şehir 22 yangın

Adana'nın Kozan ve Aladağ ilçelerinde 22 ayrı noktada orman yangını çıktı. Yangınlardan 20'si söndürüldü. Risk altındaki 7 köy boşaltıldı. 705 kişi tahliye edildi.

3 ilçede dehşet

Mersin'in Aydıncık, Bozyazı ve Silifke ilçelerindeki yangınlar korkuttu. Mersin-Antalya karayolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı. Boğsak mevkiindeki bazı kamp alanları boşaltıldı. Aydıncık'taki yerleşim yerlerinde hasar oluştu.

6 bin dekar kül

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'daki yangınların bilançosunu şöyle açıkladı: "150 büyükbaş, bin küçükbaş, 6 bin dekar tarım arazisi ve 500 dekar sera zarar gördü."

6 şüpheliye sabotaj gözaltısı

Osmaniye'nin Dereobası Köyü yakınlarında ve Kadirli İlçesi'ndeki 2 ayrı ormanlık alanda yangın çıktı. 2 yayla ve 3 köy boşaltıldı. 25 hektar kızılçam alanı küle döndü. Kundaklama şüphesi üzerine 6 şüpheli gözaltına alındı.

2 PKK'lı keşif yaparken yakalandı

Manisa Turgutlu'da, Suriye uyruklu 2 PKK'lı orman yakmak için keşif yaparken yakalandı. 2 örgüt üyesinin İzmir, Bursa ve Manisa'da keşif yaptıkları belirlendi. Polatlı Füze Komutanlığı'ndaki ormanlık alanda yangın çıkaran ve yakalanan Kemal Ünal Y.'nin ise sorgusu sürüyor. Manavgat'ta ise yangın çıkattığı düşünülen 2 kişiyi vatandaşlar darp edip araçlarını yaktı.

Yaralar sarılacak

Başkan Erdoğan, yangın yaşanan bölgede bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda sürekli görüşerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Erdoğan, yangınların söndürülmesi için devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu belirterek, yaraların sarılacağını söyledi.

Hesabı sorulacak

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, orman yangınlarına ilişkin, "Sorumlular en kısa zamanda doğamıza ve ormanımıza karşı giriştikleri bu saldırının hesabını verecektir" dedi. Altun, yangınların söndürülüp yaraların sarılması için tüm imkânların seferber edildiğini de belirtti.

Tek tek inceliyoruz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı: "Cennet vatanımızda çıkan yangınların kaynağı ve sebebi başsavcılıklar tarafından her yönüyle araştırılmaktadır. Bütün ihtimaller titizlikle inceleniyor."

Kalleşten hainlere 'yakın talimatı'

Eli kanlı terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan, teröristlere çağrı yaparak "Bir ormanı yakmak için cephaneye gerek yok, bir kibrit yeter" demişti.

Ekim ayında da Hatay'da 3 ayrı noktada orman yangını çıkmış, sabotajı PKK üstlenmişti. 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi' adlı terör grubu da yangın sonrası sosyal medyada sevinç çığlıkları atmıştı. Hatay'da ormanları kundaklayan Erman K. ve Hakan D. yakalanırken, iddianameye bir başka teröristin orman yakmaları için talimat aldıkları yönündeki itirafı eklenmişti.