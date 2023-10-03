Kalleşlikleri ellerinde patladı! Ne o, acı var mı acı?

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Başkent'te İçişleri Bakanlığı önünde gerçekleştirilen terör saldırısının detaylarını köşesine taşıdı. Söz konusu saldırı için “27 Mayıs'tan sonra ülkeye dönüş, hapisten çıkış, ABD kuklası devlet kurmak gibi ümitleri hepten tükenen, birbirine düşen malum çevrelere bir moral vermek istediler ama ellerinde patladı” ifadelerini kullanan Altınok, yazısında şunları kaydetti:

“(…) Başkent'te İçişleri Bakanlığı önünde bir terör saldırısı gerçekleşti.

Görüntülerde araçlarını binanın önünde durduran iki terörist girişteki polis noktasına doğru koşarlarken görülüyor. Ardından bir patlama oluyor.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın yaptığı açıklamaya göre teröristlerden biri üzerindeki bombayı patlatarak ölüyor. Diğeri ise polisler tarafından vurularak etkisiz hale getiriliyor. Olay yerinde çekilen fotoğraflarda teröristlere ait olduğu anlaşılan bir roketatar da göze çarpıyor.

Ne yazık ki, teröristler Kayseri'de arabasını gasp ettikleri bir veterineri öldürmüşler. Tesellimiz, polislerin saldırıyı yaralı olarak atlatması ve olay anında yoldan geçen vatandaşlara bir şey olmaması.

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Görüşlerini aldığım güvenlik kaynakları arasında olasılıklar dışında henüz örgüt ismi telaffuz eden yok.

"Aslında bakarsanız PKK imiş, DAEŞ'miş şuymuş buymuş, taşeronun kim olduğu yalnızca kriminal bir ayrıntı. Zira 'mesajın' İçişleri Bakanlığı binasının hemen karsışındaki TBMM'nin açılış törenine yetiştirilmeye çalışıldığı açık" diyorlar.

Evet, 27 Mayıs'tan sonra ülkeye dönüş, hapisten çıkış, ABD kuklası devlet kurmak gibi ümitleri hepten tükenen, birbirine düşen malum çevrelere bir moral vermek istediler ama ellerinde patladı.

Önüne bakan, bölgesel ve küresel çıkarlarına odaklanan, enerjisini ekonomi başta olmak üzere gerçek sorunlarına çözüm bulmaya kanalize eden Türkiye'yi yeniden terörle meşgul edemeyecekler.

Bu arada oylarımızla parlamentoya soktuğumuz siyasi partilerin, üyesi oldukları TBMM'ye yönelik bu terör eylemi karşısında nasıl tavır aldıkları şüphesiz faile dair bize sağlam ipuçları verecektir. Takip ediyoruz.”