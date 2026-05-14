İçişleri Bakanlığı: 2 haftada 1187 zehir taciri tutuklandı

İçişleri Bakanlığı 77 ilde 'Uyuşturucu madde satıcılarına' yönelik son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda; 1.187'si zehir tacirinin tutuklandığını açıkladı
İçişleri Bakanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında son 2 hafta içerisinde yapılan çalışmalara ilişkin bilgi paylaşıldı.
Açıklamada “77 ilde son 2 hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 2 ton 103 kilo uyuşturucu madde ile 2 milyon 685 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 bin 284 şüpheli yakalandı. 1.187'si tutuklandı. 337'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor” denildi.