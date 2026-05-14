Bayram alışverişlerinde dolandırıcılara karşı dikkat! Sahte indirim tuzaklarına kanmayın

“KURBANLIK ALIRKEN SAĞLIK RAPORU VE SÖZLEŞME ÖNEMLİ” Kurbanlık alacak vatandaşlara, belediye ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından denetlenen resmi satış alanlarını tercih etme tavsiyesinde bulunan Kılıç, hayvanların küpe numarası ve sağlık belgelerinin mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini anlattı. Kılıç, veteriner sağlık raporu bulunmayan ve kayıt dışı satış yapılan alanlardan uzak durulması gerektiğine işaret ederek, şöyle konuştu: "Kurban kesim hizmeti alınacaksa hizmetin kapsamı, kesim zamanı, teslim şekli ve ücret gibi detaylar mutlaka yazılı bir sözleşmeyle belirlenmeli. Ödeme karşılığında makbuz veya fatura alınması olası bir uyuşmazlıkta tüketicinin hak aramasını kolaylaştıracaktır. Belgesiz işlemler hak aramanızı zorlaştırır."