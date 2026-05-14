Bayram alışverişlerinde dolandırıcılara karşı dikkat! Sahte indirim tuzaklarına kanmayın

Kurban Bayramı yaklaşırken alışveriş hareketliliği artarken, uzmanlardan dolandırıcılık riskine karşı kritik uyarılar geldi. Tüketici Hakları Derneği Başkanı Ergün Kılıç, bayram döneminde özellikle indirim adı altında yapılan kampanyaların dikkatle incelenmesi gerektiğini belirtti. Tüketici Hakları Derneği Başkanı Ergün Kılıç, , bayram alışverişi yapacak tüketicilerin maddi ve manevi olumsuzluk yaşamamaları için bazı kritik noktalara dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Kılıç, Kurban Bayramı dolayısıyla alışveriş yerleri ve platformlarda, "fırsat" ve "indirim" adı altındaki kampanyalarla çok sayıda ürünün satışa sunulduğuna dikkati çekerek, tüketicilerin bunlara karşı temkinli yaklaşmasının önem taşıdığını dile getirdi.