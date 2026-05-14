  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Neler oluyor? Türkiye'den düzinelerce TB2 SİHA alan ülke İHA ve füze yağmuruna tutuldu Fenerbahçe yeni kalecisini komşuda buldu! Ederson’un yerini o alacak Kornea yapısından retina sağlığına... Akıllı mercek uygulaması gözlük ihtiyacını... Türkiye’nin ilk deniz üstü rüzgâr enerjisi santralleri için 4 aday belirlendi Gönül Dağı ve Teşkilat'ı ekranlara getiren TRT1'in sevilen dizisi final yapıyor: Dizi hayranları yıkıldı Türkiye'nin kuyusunu kazmaya çalışan ülkenin savunma devi, Baykar’ın kapısını çaldı: Dev anlaşma imzalandı Kurbanlık canlı olarak görülmeli Küpesi ve sağlık raporu olmadan almayın Çin'den Türkiye'ye olay teklif: Renminbi ile yapalım Daha az kalori için: İştah kapatan koku için... 2 saatte bir koklayan tok hissediyor Abdülhamid’in torunu kötü haberi duyurdu: Kapatıyoruz
Sağlık
8
Yeniakit Publisher
İşte C vitamini şifalı O sebzeler: Doğal vitamin kaynağı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İşte C vitamini şifalı O sebzeler: Doğal vitamin kaynağı

C vitamini bu mevsim geçişlerinde en çok tercih edilen bir konudur....

#1
Foto - İşte C vitamini şifalı O sebzeler: Doğal vitamin kaynağı

C vitamini, bağışıklık sistemini destekleyen ve hücreleri serbest radikallere karşı koruyan en önemli vitaminlerden biri. Enerji üretiminden cilt sağlığına kadar birçok alanda rol oynayan bu vitaminin düzenli alınması genel sağlık için büyük önem taşıyor.

#2
Foto - İşte C vitamini şifalı O sebzeler: Doğal vitamin kaynağı

Gerçek sürpriz, özellikle sarı dolmalık biberlerde gizli. Tek bir sarı dolmalık biber yaklaşık 341 mg C vitamini içerebilir ve bu miktar birçok narenciyeyi geride bırakır. Bu özelliğiyle dolmalık biber, adeta doğal bir vitamin deposu olarak öne çıkar. C vitamini açısından güçlü diğer besinlerden biri kuşburnudur. 100 gram kuşburnu yaklaşık 426 mg C vitamini içerir ve günlük ihtiyacın birkaç katını karşılayabilir.

#3
Foto - İşte C vitamini şifalı O sebzeler: Doğal vitamin kaynağı

Brokoli, özellikle pişmiş haliyle oldukça yüksek C vitamini sunar ve bağışıklık sistemini destekleyen en önemli sebzelerden biridir. Benzer şekilde brüksel lahanası da küçük porsiyonlarda bile önemli miktarda C vitamini sağlayarak vücudu destekler. Ayrıca lif, A ve K vitaminleriyle de besleyici değerini artırır. Yaz meyvelerinden kavun, hem ferahlatıcı hem de besleyicidir. Bir kase kavun yaklaşık 65 mg C vitamini içerir ve potasyum ile A vitamini açısından da oldukça zengin.

#4
Foto - İşte C vitamini şifalı O sebzeler: Doğal vitamin kaynağı

Karnabahar, 50 mg'ın üzerinde C vitamini içeriğiyle hem haşlama hem fırın gibi farklı şekillerde tüketilebilen çok yönlü bir sebze. Acı biber ise sadece lezzetiyle değil, yüksek C vitamini içeriğiyle de bağışıklığı destekleyen güçlü bir kaynak.

#5
Foto - İşte C vitamini şifalı O sebzeler: Doğal vitamin kaynağı

Karalahana, portakal kadar C vitamini içerebilmesiyle dikkat çeker ve özellikle yemeklerde kullanıldığında sağlıklı bir alternatif sunar. Limon ve limonata da C vitamini alımını destekleyen önemli kaynaklar arasında yer alır.

#6
Foto - İşte C vitamini şifalı O sebzeler: Doğal vitamin kaynağı

Portakal her ne kadar klasik bir C vitamini kaynağı olsa da, aslında bu vitamin açısından tek seçenek değil.

#7
Foto - İşte C vitamini şifalı O sebzeler: Doğal vitamin kaynağı

Bezelye, patates ve çilek gibi birçok besin de günlük ihtiyacı karşılamaya yardımcı olur. Özellikle çilek, hem antioksidan içeriği hem de yüksek C vitamini oranıyla öne çıkar. C vitamini yalnızca narenciyede değil; sebzelerden meyvelere kadar çok geniş bir besin yelpazesinde doğal olarak bulunur.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bahçeli'den Fatih Terim talimatı
Gündem

Bahçeli'den Fatih Terim talimatı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Adana'da Fatih Terim Spor Müzesi yapılacak.
Bakan Gürlek, güzel haberi duyurdu! Haramzadeler şimdi yandı
Gündem

Bakan Gürlek, güzel haberi duyurdu! Haramzadeler şimdi yandı

Karadeniz Bölgesi milletvekilleriyle bir araya gelen Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Türkiye'de özellikle sıkıntı, maalesef yasa dışı bahis oyna..
800 İHA ve füzelerle korkunç saldırı!
Dünya

800 İHA ve füzelerle korkunç saldırı!

Ukrayna’nın birçok bölgesi, Rusya’nın geniş çaplı İHA ve füze saldırılarının hedefi oldu.

Çin lideri Trump'ın gözünün içine baka baka uyardı! 'Bak savaş çıkar'
Dünya

Çin lideri Trump'ın gözünün içine baka baka uyardı! 'Bak savaş çıkar'

Çin lideri Şi Jinping, ABD Başkanı Donald Trump’ı Tayvan konusunda sert sözlerle uyardı. Şi, meselenin yanlış yönetilmesi halinde Çin ile AB..
İran'dan o ülkeye sert tepki: Bölünme tohumları ekenler hesap verecek
Dünya

İran'dan o ülkeye sert tepki: Bölünme tohumları ekenler hesap verecek

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun savaş sürecinde BAE ile temas kurduğu yönündeki iddialar üzerind..
İç ısıtan hikaye: Kâbe imamını şaşkına çeviren çocuk
İSLAM

İç ısıtan hikaye: Kâbe imamını şaşkına çeviren çocuk

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Kâbe imamı ile küçük bir çocuk arasında geç..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23