İşte C vitamini şifalı O sebzeler: Doğal vitamin kaynağı
C vitamini bu mevsim geçişlerinde en çok tercih edilen bir konudur....
C vitamini bu mevsim geçişlerinde en çok tercih edilen bir konudur....
C vitamini, bağışıklık sistemini destekleyen ve hücreleri serbest radikallere karşı koruyan en önemli vitaminlerden biri. Enerji üretiminden cilt sağlığına kadar birçok alanda rol oynayan bu vitaminin düzenli alınması genel sağlık için büyük önem taşıyor.
Gerçek sürpriz, özellikle sarı dolmalık biberlerde gizli. Tek bir sarı dolmalık biber yaklaşık 341 mg C vitamini içerebilir ve bu miktar birçok narenciyeyi geride bırakır. Bu özelliğiyle dolmalık biber, adeta doğal bir vitamin deposu olarak öne çıkar. C vitamini açısından güçlü diğer besinlerden biri kuşburnudur. 100 gram kuşburnu yaklaşık 426 mg C vitamini içerir ve günlük ihtiyacın birkaç katını karşılayabilir.
Brokoli, özellikle pişmiş haliyle oldukça yüksek C vitamini sunar ve bağışıklık sistemini destekleyen en önemli sebzelerden biridir. Benzer şekilde brüksel lahanası da küçük porsiyonlarda bile önemli miktarda C vitamini sağlayarak vücudu destekler. Ayrıca lif, A ve K vitaminleriyle de besleyici değerini artırır. Yaz meyvelerinden kavun, hem ferahlatıcı hem de besleyicidir. Bir kase kavun yaklaşık 65 mg C vitamini içerir ve potasyum ile A vitamini açısından da oldukça zengin.
Karnabahar, 50 mg'ın üzerinde C vitamini içeriğiyle hem haşlama hem fırın gibi farklı şekillerde tüketilebilen çok yönlü bir sebze. Acı biber ise sadece lezzetiyle değil, yüksek C vitamini içeriğiyle de bağışıklığı destekleyen güçlü bir kaynak.
Karalahana, portakal kadar C vitamini içerebilmesiyle dikkat çeker ve özellikle yemeklerde kullanıldığında sağlıklı bir alternatif sunar. Limon ve limonata da C vitamini alımını destekleyen önemli kaynaklar arasında yer alır.
Portakal her ne kadar klasik bir C vitamini kaynağı olsa da, aslında bu vitamin açısından tek seçenek değil.
Bezelye, patates ve çilek gibi birçok besin de günlük ihtiyacı karşılamaya yardımcı olur. Özellikle çilek, hem antioksidan içeriği hem de yüksek C vitamini oranıyla öne çıkar. C vitamini yalnızca narenciyede değil; sebzelerden meyvelere kadar çok geniş bir besin yelpazesinde doğal olarak bulunur.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23