İşte C vitamini şifalı O sebzeler: Doğal vitamin kaynağı

Brokoli, özellikle pişmiş haliyle oldukça yüksek C vitamini sunar ve bağışıklık sistemini destekleyen en önemli sebzelerden biridir. Benzer şekilde brüksel lahanası da küçük porsiyonlarda bile önemli miktarda C vitamini sağlayarak vücudu destekler. Ayrıca lif, A ve K vitaminleriyle de besleyici değerini artırır. Yaz meyvelerinden kavun, hem ferahlatıcı hem de besleyicidir. Bir kase kavun yaklaşık 65 mg C vitamini içerir ve potasyum ile A vitamini açısından da oldukça zengin.