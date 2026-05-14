Trump’tan Çin’de tarihi geri vites! Çin’i bitirecekti, şimdi ise “Yaptığınız işlere hayranım” dedi

Trump, Pekin’de yapılan görüşmede Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’e şöyle dedi: “Birlikte muhteşem bir geleceğimiz olacak. Çin’e büyük saygı duyuyorum. Yaptığınız işlere hayranım. Siz harika bir lidersiniz. Bunu herkese söylüyorum.”

Xİ TRUMP’I HAVAALANINDA KARŞILAMADI

Aynı Çin'e Trump, “para birimini manipüle eden ülke” demişti. “Çin’e %145 gümrük vergisi. Ticaret savaşı. Bizi soyuyorlar” sözlerini sarf etmişti. Son ziyareti için Pekin’e indiğinde Çin Devlet Başkanı Xi onu havaalanında karşılamadı bile. Normal şartlarda bunu büyük soruna dönüştürecek bir yapıya sahip olan ABD Başkanı Trump, İran karşısında Çin’in desteğini alabilmek için görmezden geldi ve Çin lideriyle görüşmesinde son derece övgü dolu bir üslup kullandı. Trump’ın son Çin ziyareti, gözlemciler tarafından “Büyük Amerika’nın bitişinin ilanı” şeklinde ifadelerle yorumlanıyor.