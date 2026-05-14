Adana'da dehşet olay: Ambulansın anahtarı kayboldu, hasta öldü!
Adana’da meydana gelen akıl almaz olay Yüreğir ilçesinde yaşandı. Kalp krizi geçiren hastaya müdahale için olay yerine giden sağlık ekipleri hastayı ambulansa aldıktan sonra ambulans anahtarını kaybetti. Anahtar tam 40 dakika boyunca arandı. Aile, bu süre içinde yeni bir ambulans çağrılmadığını ve Mehmet Kepir'in ambulans içinde hayatını kaybettiğini anlattı. Kaybolan anahtar kalp krizi geçiren hastanın sedye alınması için kullanılan battaniyenin içinden çıktı.
Kahreden olay 7 Mayıs Perşembe günü sabah saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Kepir sabah saat 07.00 sularında kalp krizi geçirdi. Ailesi hızla ambulans çağırdı. Kepir sedyeye alındı ama ambulans anahtarı 40 dakika boyunca bulunamadı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre; çevredekiler aracı ittirerek ilerletmeye çalıştı.
Yakınları, Mehmet Kepir’in bu süreçte ambulans içerisinde hayatını kaybettiğini iddia etti. Ailenin avukatı, Nazlı Yılmaz, ambulans anahtarı aranırken Mehmet Kepir'in gözlerinin açık olduğu ve cevap verebilir durumda olduğunu aktardı.
2. AMBULANS GELMEDEN 5 DAKİKA ÖNCE CAN VERDİ
Ambulansın içinde bekleyen Kepir anahtar arama çalışmaları sürerken 2. ambulansın gelmesine 5 dakika kala can verdi. Kayıp anahtar hastanın sedyeye alındığı battaniyenin içinden çıktı.
Merhumun eşi Şengül Kepir, sorumluların cezalandırılmasını istedi. Kepir, “Benim 51 yaşındaki sapasağlam eşim göz göre göre öldü” dedi. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran olayla ilgili resmi makamların yapacağı açıklama merakla bekleniyor.