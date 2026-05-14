Solskjaer mi Sergen Yalçın mı? Teknik direktör değişikliğine değdi mi?
Solskjaer sonrasında göreve getirilen Sergen Yalçın, tıpkı Norveçli teknik adam gibi takımı 4. yaptı. Peki genel istatistiklerde bu ikilinin durumu nasıl?
İki teknik direktörün karşılıklı kıyaslaması ise şöyle gerçekleşti (Ortalama):
Atılan gol: 1.72 Sergen Yalçın/1.82 Solskjaer Gol beklentisi: 1.94 Sergen Yalçın/1.78 Solskjaer İsabetli şut: 6 Sergen Yalçın/5 Solskjaer Rakip ceza sahasında topla buluşma: 22.22 Sergen Yalçın/25.12 Solskjaer Yenen gol: 1.16 Sergen Yalçın/0.94 Solskjaer Kaleye gelen şut: 11.53 Sergen Yalçın/9.53 Solskjaer Rakip sahada top kazanma: 25.41 Sergen Yalçın/28.18 Solskjaer
Sergen Yalçın'ın mukavelesi 30 Haziran 2027'ye kadar sürüyor. Yani bir ayrılık yaşanmazsa, önümüzdeki sezonun bitimine kadar görevinde kalacak. Ancak 53 yaşındaki çalıştırıcının geleceği ciddi şekilde tartışılıyor. Sosyal medyadaki birçok Beşiktaş taraftarı, yeni sezona Sergen Yalçın'la başlanmaması gerektiğini düşünüyor.
