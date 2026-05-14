Duran’dan katil İsrail’e ‘Aksa’ resti: Provokasyonu şiddetle kınıyoruz
İletişim Başkanı Duran, İsrailli bir bakanın fanatik gruplarla birlikte Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskını sert sözlerle kınadı. Duran, uluslararası topluma “sessiz kalmayın” çağrısı yaptı.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "İsrail yönetiminden bir bakanın, fanatik işgalciler eşliğinde Mescid-i Aksa’ya yönelik gerçekleştirdiği baskını şiddetle kınıyorum" açıklamasını yaptı.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın açıklamasının devamı şu şekilde:
"Mescid-i Aksa’yı hedef alan bu provokatif girişimler; kutsal değerlere, bölgesel huzura ve insanlık vicdanına yönelmiş açık bir saldırıdır.
Kudüs’ün hukuki ve tarihi statüsü ile Filistin halkının meşru haklarını hiçe sayan bu anlayış kabul edilemez. Uluslararası toplum, süregelen ihlaller karşısında sessiz kalmamalı; etkili ve kararlı bir tutum sergilemelidir"