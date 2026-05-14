Bilal Erdoğan: Bırakın Filistin’i biz yönetelim! "Kudüs'ü barış içinde sadece biz yönettik"

Filistin ve Kudüs’ün tarihi üzerine değerlendirmelerde bulunan Bilal Erdoğan, bölgenin Müslüman idaresinde olduğu dönemlerde huzurun hakim olduğunu vurguladı. Osmanlı Devleti’nin 500 yıl boyunca bölgede barışı tesis ettiğini hatırlatan Erdoğan, bazı Avrupa ülkelerinin kısa süreli hakimiyetleri üzerinden bölgede hak iddia etmelerine tepki gösterdi.

"Kudüs'ü barış içinde sadece biz yönettik"

Erdoğan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Ben Filistin’de 500 sene kalmışım, bırak ben yöneteyim o zaman. Kudüs’ü barış içerisinde sadece biz yönettik. O zaman benim hakkım var yönetmeye, bırak ben yöneteyim. Niye soykırım uygulansın?”

"45 yaşında emekli olan maaş talep ediyor"

Bilal Erdoğan, konuşmasının devamında ekonomi ve emeklilik sistemine dair görüşlerini paylaştı. Özellikle EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesiyle genç yaşta emekli olanlara yönelik eleştirilerde bulunan Erdoğan, sistemin sürdürülebilirliğini sorguladı.

Genç yaşta emekli olan kişilerin devletten yüksek maaş beklentisi içinde olmasını eleştiren Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) çalışma hayatından örnek verdi:

"Nasıl oluyor da 45 yaşında EYT’den emekli olmuş bir insan, devlet bana geçinecek kadar emekli maaşı versin diyebiliyor?" ABD Örneği: "70 yaşında ABD’nin insanı masalara servis yapıyor. Orada ileri yaşlarda çalışmak çok yaygın."

Erdoğan, Türkiye’deki emeklilik sisteminin mevcut yapısının sosyal güvenlik dengeleri üzerindeki etkisine dikkat çekerek konuşmasını sonlandırdı.