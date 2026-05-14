SON DAKİKA
Gündem
Gündem

Bilal Erdoğan: Bırakın Filistin’i biz yönetelim! "Kudüs'ü barış içinde sadece biz yönettik"

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Bilal Erdoğan: Bırakın Filistin'i biz yönetelim! "Kudüs'ü barış içinde sadece biz yönettik"

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, katıldığı bir programda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Filistin meselesinden emeklilik sistemine kadar pek çok konuya değinen Erdoğan, Batılı ülkelerin Ortadoğu politikalarını eleştirirken Türkiye'deki EYT düzenlemesini de hedef aldı.

Filistin ve Kudüs’ün tarihi üzerine değerlendirmelerde bulunan Bilal Erdoğan, bölgenin Müslüman idaresinde olduğu dönemlerde huzurun hakim olduğunu vurguladı. Osmanlı Devleti’nin 500 yıl boyunca bölgede barışı tesis ettiğini hatırlatan Erdoğan, bazı Avrupa ülkelerinin kısa süreli hakimiyetleri üzerinden bölgede hak iddia etmelerine tepki gösterdi.

"Kudüs'ü barış içinde sadece biz yönettik"

Erdoğan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Ben Filistin’de 500 sene kalmışım, bırak ben yöneteyim o zaman. Kudüs’ü barış içerisinde sadece biz yönettik. O zaman benim hakkım var yönetmeye, bırak ben yöneteyim. Niye soykırım uygulansın?”

"45 yaşında emekli olan maaş talep ediyor"

Bilal Erdoğan, konuşmasının devamında ekonomi ve emeklilik sistemine dair görüşlerini paylaştı. Özellikle EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesiyle genç yaşta emekli olanlara yönelik eleştirilerde bulunan Erdoğan, sistemin sürdürülebilirliğini sorguladı.

Genç yaşta emekli olan kişilerin devletten yüksek maaş beklentisi içinde olmasını eleştiren Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) çalışma hayatından örnek verdi:

  • EYT Eleştirisi: "Nasıl oluyor da 45 yaşında EYT’den emekli olmuş bir insan, devlet bana geçinecek kadar emekli maaşı versin diyebiliyor?"
  • ABD Örneği: "70 yaşında ABD’nin insanı masalara servis yapıyor. Orada ileri yaşlarda çalışmak çok yaygın."

Erdoğan, Türkiye’deki emeklilik sisteminin mevcut yapısının sosyal güvenlik dengeleri üzerindeki etkisine dikkat çekerek konuşmasını sonlandırdı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Okur

Kudüs konusunda haklı biz yönetelim barış huzur olsun ama emekli konusunda görüşünü anlıyoruz ama belli yaştan sonra işveren kesim genç nüfus ile çalışmak istiyor bunun farkında olmak lazım ha deyince iş de yok eyt yaş ortalaması 50 üzerinde ve çoğu ödediği primler ile emekli oldu yani 1998 öncesi çalışma hayatına atilma şartları erkekler de 25 yıl kadınlar da 20 yıl olarak belirlenmişti . 1999 da deprem olduktan sonra yasa geriye yürüdü emekli hakkı elde Eden vatandaşlar kanun geriye yürümez dedi eyt federasyonu kuruldu haklarını sayın cumhurbaşkanımız sayesinde aldı elbette devletin gücü ölçeğinde emekli hak etmiş vatandaş için güzel bir geçim maaşı vermelidir ama şartlara bakmaz lazım vatandaş bizim vatandaşımız hayatını devam ettirmesi için emekli olsun asgarî ücretlisi olsun ödediği primler uyarınca haklarını vermeliyiz aslında burda Bilal beyi yanlış anlıyorlar burda Bilal bey emekli oldunuz iş yaşamından kopmayin diyor emekli olsanız da çalışma hayatına katılın diyor üretimde olun diyor aslında orta yolu bulmak lazım devletimiz en iyisini bilir saygılar sunarım

Vedat 66

Böyle bir saçmalık Dünyanın hiç bir yerinde yok sadece bizim Ülkemizde var birde Yunanistanda vardı Yunandaki sonuçları biliyorsunuz herhalde Ülke pılını pırtını Yabancılara satmak mecburiyetinde kaldılar Ülkelerini ayakta tutmak için. Ülkemiz bu hantal yaşamayı sevenlerin Lehine olan bu saçmalığı Derhal Yürürlükten Kaldırmalı. Gelsinlerde bu kişiler gerçek çalışmanın ne demek olduğunu bir görsünler Avrupada. Avrupaya imrenipte gelenleride çok görüyoruz burdaki ağır çalışma sistemi ve sosyal hayat ağır bastığından dolayı heran Güzel Memleketimize geri dönüş yapıyorla. Bunaaleyh Ülkemizin Değerini bütün Vatandaşlarımız iyi bilsin ve bütün güçleriyle Vatanımız için Çalışmaya Devam Etsinler. Bu arada Butün Avrupa Ülkelerinde genel olarak Emeklilik Yaşı Ortalama 67 Yaştır 45 nire 67 nire. Vesselam.
