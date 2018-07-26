Kalkışma kampı! Öğrencilere polisle çatışma eğitimi verdiler

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2013 yılı Haziran ayında hükümeti devirme amacıyla başlatılan Gezi Kalkışması sürecinde, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin (ADD) Muğla Köyceğiz'de bir yaz tatili kampı düzenleyerek, öğrenciler arasında 'en iyi eylem yarışması' yaptırdığı ortaya çıktı.

ADD Genel Başkanı Tansel Çölaşan ve derneğin yönetim kurulu kararıyla Temmuz 2013'te Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde organize edilen 'Yaz Gençlik Kampı’nda, ADD üyesi lise ve üniversite öğrencilerine, polise karşı girişilen eylemlerde hazırlık eğitimi verilerek Gezi olaylarının devam ettirilmek istendiği öğrenildi.

Köyceğiz'de ormanlık bir alanda düzenlenen kampta, '25 dakikada en iyi eylem nasıl yapılır' başlığı altında öğrencilere eylem sunumları yaptırıldığı, gruplara ayrılan gençlerin eylemlerini derneğin genel merkez yöneticilerinden oluşan jüri heyeti önünde sergilediği belirtildi.

BİBER GAZINDAN KORUNMA YOLLARI ANLATILDI

Polisin sıktığı biber gazına karşı alınacak tedbirlerin anlatıldığı kampta, ara sokaklarda nasıl iz kaybettirileceği ve eylemin ardından tekrar nasıl toplanılacağı öğretildi. Ayrıca ADD yöneticilerinin, gençlere eylemleri sürdürmeleri halinde TSK'nın müdahale etme zorunluluğunun bulunduğu yalanını söyleyerek Gezi sürecini sürdürmeye çalıştığı öğrenildi.

MANEVİ YIKIM ÖRGÜTLERİNİN YAZ KAMPI REZALETİ

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) ve Türkiye Liseliler Birliği'nin (TLB) her yıl yaptığı ahlâksız yaz kamplarına dair geniş yankı uyandıran haberimize, din ve maneviyat düşmanı ulusalcı-bölücü çevrelerden gelen saldırılar, yalnızca toplum yararını gözeterek yaptığımız haberciliğin ispatı oldu.

Yeni Akit'in manevi yıkım örgütlerinin gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için verdiği kararlı mücadeleden rahatsız olan çevrelerin sosyal medyadan başlattığı provokasyonlara karşılık, toplumun en önemli değeri olan ahlâkın korunması için hassasiyet gösteren vatandaşlardan geldi. Yeni Akit'e yüzlerce takdir mesajı gönderen vatandaşlar, doğru yolda olduğumuzu bir kez daha gözler önüne serdi.

HEDEFLERİNDE DAİMA GENÇLER OLDU

Türkiye'de faaliyet gösteren maneviyat yıkıcı dernek ve oluşumların en önemli hedefinde daima gençler oldu. Gençlerin ahlaki gelişimlerini baltalamak için fırsat kollayan Batı yanaşması bu karanlık yapılar, manevi yönünü geliştirmeye özen gösteren gençleri 'gerici, yobaz, dinci' yaftalarıyla küçümserken, alkol kullanmayı, karşı cinsle gayrimeşru ilişkilerde bulunmayı 'modern, çağdaş, ilerici' bir hayatın en önemli 'vasıfları' olarak gençlere aşılamaya çalıştı.