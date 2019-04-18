Kalkan’da turizm sektör toplantısı

Antalya’nın Kaş ilçesinde kutlanan 43. turizm haftası etkinlikleri kapsamında Kalkan Mahallesi’nde turizm sektör toplantısı düzenlendi.

Kaş Belediyesi Kalkan Hizmet Birimi Toplantı Salonunda yapılan toplantıya, Kaymakam Ulaş Akhan, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hakan Öztürkmen, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Batı Antalya Başkanı Rıza Perçin ile turizmciler ve esnaflar katıldı.

Toplantıda konuşan Kaymakam Ulaş Akhan, bundan sonra yapılacak çalışmalarla turizmin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi ve sezonun yılın diğer aylarına yayılması konusuna dikkati çekti.

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, turizmdeki sorunları en asgariye indirmek için gayret edeceklerini söyledi.

Turizm camiasının sorunlarını birlikte görüşmek ve bunlara çare üretme konusunda herkesin sorumlu olduğunu belirten Başkan Ulutaş, Kalkan ve Kaş’ın turizmde lokomotif olarak sürdürülebilirliğini temin etmeye çalışacaklarını kaydetti.Toplantıda, turizmle ilgili sorunlar ve bunların çözümüne ilişkin fikirler ele alındı.