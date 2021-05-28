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Gündem Kaliteli ulaşım için seferberlik
Gündem

Kaliteli ulaşım için seferberlik

Sincan Belediyesi havaların ısınmasıyla birlikte sıcak asfalt serimi çalışmalarına hız verdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 10:57:00 -
Kaliteli ulaşım için seferberlik

 Yeniakit  Ankara 

Sincan Belediyesi havaların ısınmasıyla birlikte sıcak asfalt serimi çalışmalarına hız verdi. Ekipler rahat ve kaliteli bir ulaşım için gece gündüz demeden çalışmalara devam ediyor. Ulubatlı Hasan, Çoğlu, Gökçek ve Mustafa Kemal mahallelerinde sıcak asfalt serimi başarı ile gerçekleştirildi. Sezon boyunca belirlenen güzergahlar titizlikle asfaltla buluşacak.  Ekipler kış boyunca devam eden asfalt yama çalışmalarına da ara vermeden devam ediyor. Hasarlı yollar onarılarak vatandaşın hizmetine sunuluyor. Alcı, Törekent, Beyobası, Türkbosı, Temelli Hürriyet ve Temelli Cumhuriyet ve Yenihisar mahallelerinde imar yollarının açılması için çalışma yürütüldü. Saraycık Mahallesinde ara sokaklara bakım yapıldı.
Yeni Akit Gazetesi

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