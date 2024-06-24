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Kobi Kaliteli bal için zorlu mesai
Kobi

Kaliteli bal için zorlu mesai

Yeniakit Publisher
2024-06-24 18:10:00 -
Kaliteli bal için zorlu mesai

Arıcılık yapan çift tam 30 senedir Muğla ile Afyonkarahisar arasında mekik dokuyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi ile Afyonkarahisar arasında arı kovanlarıyla 30 yıldır mekik dokuyan arıcı çift, Anadolu'nun zengin bitki örtüsü sayesinde kaliteli bal üretiyor.

Raziye ve Muhammed Akgün çifti, küçük yaşlardan itibaren ailelerinin yanlarında arıcılık yapmaya başladı.

Evlendikten sonra da geçimlerini arıcılıktan sağlayan iki çocuk sahibi Akgün çifti, ömürlerinin büyük kısmını ilkbahar ve yaz döneminde farklı illerde çiçek balı hasadı yaparak geçirdi.

Çift, son 30 yıldır bitki çeşitliliğini çok sevdikleri Afyonkarahisar'ın Demirçevre Mahallesi'ne geliyor.

"Kaliteli ve çok bal elde ettiğimiz için buradan çok memnunuz"

Muhammed Akgün, ailece Afyonkarahisarlıların misafirperverliklerini çok sevdiklerini, kendilerini Köyceğiz'de gibi hissettiklerini söyledi.
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Yılın 4-5 ayını Afyonkarahisar'da geçirdikleri için bölgede de bir evleri olduğunu dile getiren 66 yaşındaki Akgün, şöyle konuştu:

"Muğla'da bahar ayı bitince, bitkilerin yeni çıkmaya başladığı kentlere gidiyoruz. Şimdi de Afyonkarahisar'a geliyoruz. Kaliteli ve çok bal elde ettiğimiz için buradan çok memnunuz. Burada arılarımızın popülasyonu iyi oluyor, güzel oğul alıyoruz. Çok sayıda bitki türü var. Buranın bitki örtüsünü ezberledik, arıcılığı bırakana kadar buradayız. Genellikle bal ağırlıklı çalışıyoruz. Geçen yıl buradan her kovandan 1 teneke bal aldık. 450 kovanımız var. Rekoltemiz de çok güzeldi. Bu sene de yine aynı verimi bekliyoruz."

"Kovanların yanına koşa koşa giderim"

Raziye Akgün de Muğla'da ve Afyonkarahisar'da eşiyle evde ve doğada her işi birlikte, ortaklaşa yaptıklarını dile getirdi.

Arıcılığı çok sevdiğini vurgulayan 62 yaşındaki Akgün, "Bu iş çok güzel ve zevkli. Kovanların yanına koşa koşa giderim. Kovanlardaki arıları beslerim. Tütsü tutarım, kovanları silerim. Petekleri kovanlara götürür getiririm, her şeyi yaparım." dedi.

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