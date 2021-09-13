Kaliteli anne sütü için nasıl beslenmeli?

Bebeğin anne sütüyle beslendiği süre boyunca dikkat edilmesi gereken beslenme sürecinde neleri tüketip tüketmemek gerektiğini bilmek oldukça önem taşıyor.

Annenin yeterli miktarda ve nitelikte süt üretebilmek için beslenme düzenine dikkat etmesi gerekmektedir. Konu hakkında bilgiler veren Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak, emziklilik döneminde doğru seçilmiş gıdalarla hazırlanan beslenme tedavisinin hem kilo kontrolüne yardımcı olacağını, hem de bebeğin kaliteli beslenip sağlıklı gelişmesine yardımcı olacağını söyledi.

İşte size bebek beslenmesinde yeri doldurulamayan bir doğa harikası olan anne sütünün daha besleyici olması için tüketebileceğiniz en iyi 15 besin:

Bebeğinizin diş ve kemikleri için yoğurt: İçeriğindeki mükemmel kalsiyum, fosfor oranı ile vazgeçilmez bir besin yoğurt. Hem annenin bebeği ile paylaştığı mineral depolarını doldururken hem de bebeğin kemik ve diş sağlığı için son derece önemli bir rol oynuyor.

Yumurta ile beyin gelişimine katkıda bulunun: Yumurta içeriğindeki zengin A, C, E vitamini; iyot, fosfor ve çinko gibi mineralleriyle en önemli, en kaliteli protein kaynaklarından biri.

Yorgun annelere yulaf ezmesi: Bu kompleks karbonhidrat daha enerjik hissetmenizi sağlar ve süt miktarınızı arttırır.

Süt ve ayran yağsız olsun: Anne sütünü arttırmanın ilk yolu sıvı tüketimini arttırmaktır. Bu sıvıların başında da en önemli protein kaynağı olan ve kalsiyumdan zengin süt ve ayran gelir. Sütü yağsız, ayranı ise yağsız ve tuzsuz tercih edin.

Somon ile stresinizi azaltın: Somon omega-3 ve proteinin iyi kaynaklarıdır. Bebeğinizin beyin gelişimini destekler, sizin ise emziklilik döneminde stres yönetiminize destek çıkar.

Maş fasulyesini salatanızdan eksik etmeyin: B grubu vitaminleri ve posadan zengin olan maş fassulyesi ve börülce gibi besinler; sindirim sistemini düzenler, kan şekeri kontrolünü sağlar ve bol miktarda bitkisel protein içerir.

Posa zengini buğday: Karabuğday ve buğday düşük glisemik indeks değerlerine ve yüksek posa oranına sahiptir. Kan şekeri kontrolü sağlar, sindirim sistemi fonksiyonlarını iyileştirir.

Sütünüzün kalitesini yağlı tohumlar ile arttırın: Fındık, ceviz, badem gibi yağlı tohumlar zengin yağ asidi, vitamin ve mineral bileşimi ile ön plana çıkıyor. Annenin beslenmesinde yağ asidi bileşimine önem vermesi sütün daha kaliteli salgılanmasına ve bebeğin sinirsel gelişimine destek oluyor.

Demir içeren gıdaları çok pişirmeyin: Emzirme süresince bebeğiniz ve sizin için gerekli olan demir, kalsiyum ve folik asit içeren ıspanak, pazı, dereotunu çiğ veya az pişmiş olarak tercih edin, yemeklerin içinde de mutlaka kullanın.

Çemen tohumu: Anne sütünü arttırıcı etkisi ile bilinen çemen tohumu, içerisinde bulunan steroidal yapıların süt üretimini arttıran hormonların sentezini arttırdığı, müsilaj, vitamin ve protein içeriği ile besleyici destek sağladığı ileri sürülmektedir.

Rezene: Rezenenin anne sütünü arttırıcı özelliğinin yanı sıra yatıştırıcı ve rahatlatıcı, anne ve bebekte gaz, şişkinlik, iştah kaybı gibi önemli sindirim sorunları üzerinde de etkilidir. Rezene özellikle bebek koliklerinde yararlı olabilmektedir.

Soğan: Anne sütünü arttıran en iyi besinler arasında sarımsak ve soğan yer alırlar. Süt üretimine yardımcı bileşikler vardır.