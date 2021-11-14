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Gündem Kalın’dan ‘THY göçmen taşıdı’ yalanına tepki
Gündem

Kalın’dan ‘THY göçmen taşıdı’ yalanına tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Belarus-Polonya sınırındaki insani kriz nedeniyle Türkiye’yi veya Türk Hava Yolları’nı suçlamanın yanlış olduğunu ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 14:46:00 -
Kalın’dan ‘THY göçmen taşıdı’ yalanına tepki

Fransız basınına konuşan Kalın, “Belarus, Polonya, Litvanya ve birkaç tane daha Avrupa ülkesi arasındaki yasa dışı göçmen krizinin Türkiye ile hiçbir bağlantısı yoktur” dedi.

“Yolcular Belarus’a gidiyor, oradan da Litvanya, Polonya ve başka Avrupa Birliği ülkelerine geçiyorlar” diyen Kalın, “Bunun için Türkiye’yi veya THY’yi suçlamak yanlış ve yersizdir” ifadelerini kullandı.

Türkiye’den Belarus’a gitmek isteyen Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarına uçak bileti satılmama kararının Polonyalı ve diğer Avrupalı yetkililerle yapılan görüşmeler sonrasında alındığını ifade eden Kalın, “Hiçbir ülke vatandaşının başka bir ülke tarafından elini güçlendirmek için kullanıldığını görmek istemiyoruz” dedi.

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