Kalın'dan 'dörtlü İstanbul zirvesi' açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in katılımıyla Cumhubaşkanı Erdoğan’ın ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlecek olan Suriye konulu dörtlü zirve hakkında açıklamada bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsüİbrahim Kalın şunları söyledi;

"Bu zirvede bizim öncelikli amacımız Suriye'de çözümün askeri değil, siyasi olduğu gerçeğinden, ilkesinden hareketle acaba yeni ne tür formüller üretebiliriz konuları üzerinde durmak olacak. Bu çerçevede İdlib mutabakatının muhafaza edilmesi ve özellikle rejim kaynaklı ihlallerin önlenmesi yönünde değerlendirmeleri olacak Sayın Cumhurbaşkanımızın."