Kalın'dan dolar açıklaması: Tehditler yıldıramayacak
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Hiçbir tehdit, şantaj, operasyon Türkiye’nin iradesini yıldıramaz. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra her şey çöktü, bitti diyenler yanıldılar. Yine yanılacaklar. Türkiye bu mücadeleyi de kazanacak" dedi.10 Ağustos 2018 Cuma 19:23
İbrahim Kalın'ın açıklamaları şu yönde;
Hiçbir tehdit, şantaj, operasyon Türkiye’nin iradesini yıldıramaz.
15 Temmuz darbe girişiminden sonra her şey çöktü, bitti diyenler yanıldılar. Yine yanılacaklar.
Türkiye bu mücadeleyi de kazanacak.
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