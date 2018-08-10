Kalın'dan dolar açıklaması: Tehditler yıldıramayacak

İbrahim Kalın'ın açıklamaları şu yönde;

Hiçbir tehdit, şantaj, operasyon Türkiye’nin iradesini yıldıramaz.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra her şey çöktü, bitti diyenler yanıldılar. Yine yanılacaklar.

Türkiye bu mücadeleyi de kazanacak.