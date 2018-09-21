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Kalın'dan Cumhur ittifakı açıklaması!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti - MHP ittifakı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kalın "Cumhur ittifakının yerel seçimlerde de muhafaza edilmesi önem taşıyor" dedi.

21 Eylül 2018 Cuma 12:43
Kalın'dan Cumhur ittifakı açıklaması!

Gazetecilerin sorularını cevaplandıran Cumhurbaşkanlığı sözcüsüİbrahim Kalın, Cumhur ittifakı ile ilgili "Sayın Bahçeli’nin dün yaptığı açıklama memnuniyet verici. İttifakın ruhuna sadık bir şekilde seçimlere doğru planlar yaptıklarını göstermesi açısından bu açıklamayı biz memnuniyetle karşılıyoruz. Cumhur ittifakı Türk siyasetine çok önemli katkılar sundu. Muhafaza edilmesi önem taşıyor." dedi.

ERDOĞAN, BAHÇELİ İLE GÖRÜŞECEK Mİ?

Kalın, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüşecek mi?" sorusuna “Görüşme program meselesi. Bu görüşmeler her an olabilir. İhtiyaç hasıl olduğunda yapılabilir” cevabını verdi.

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 12:43
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