Kalın'dan Altuğ Verdi için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için bir başsağlığı mesajı yayımladı.11 Aralık 2018 Salı 19:15
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Menfur bir saldırı sonucu şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin. Personel Şube Müdürü Ercan Polat ve koruma memuru Yiğit Can Köksal'a acil şifalar diliyorum."
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