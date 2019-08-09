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Kalıcı makyaj uygulaması giderek yaygınlaşıyor

Kalıcı makyaj uygulaması son zamanlarda kadınlar arasında en çok tercih edilen güzellik yöntemleri arasına girdi.

09 Ağustos 2019 Cuma 12:59
Kalıcı makyaj uygulaması giderek yaygınlaşıyor

Kalıcı makyaj uygulaması son zamanlarda kadınlar arasında en çok tercih edilen güzellik yöntemleri arasına girdi.ESLAMER Güzellik Merkezi’nden Estetisyen Tansu Güler, bu işlemin son zamanlarda kadınların sıklıkla tercih ettiği ve hayatı kolaylaştıran uygulamalardan birisi olduğunu söyledi.


Estetisyen Güler, “Yüz çevresi ve vücut için üretilmiş olan pigmantasyon uygulaması olarak da adlandırılabilen kalıcı makyaj boyanın kişiye özel steril iğneler yardımı ile derinin altına işlenmesi anlamına gelmektedir. Kullanılan ürünler ağır metallerden arındırılmış ve abdest geçirgen özelliğe sahip olduğu için yaptıracak kişilerin kafalarındaki soru işaretlerini en alt seviyeye indirmektedir. Güvenilir bir şekilde tercih edilebilir. Bu uygulamanın kalıcılık süresi ise, kişinin cilt yağ oranı ve kuruluğuna göre 1-2 yıl arasında değişebiliyor’’ diye konuştu.


ESLAMER Güzellik Merkezi’nin profesyonel bir vizyona sahip olduğu için hizmet yelpazesinin de geniş olduğunu kaydeden Estetisyen Tansu Güler, ’’Tabii ki yaptığımız işlemler bunlarla sınırlı değil. Merkezimizde, saç dökülmesi, cilt yenileme,kırışıklık gibi estetik sorunların giderilmesinin yanı sıra ayak ve tırnak sağlığı birimimizde de, tırnak batığı, nasır, topuk çatlakları, tırnak mantarı ve siğil gibi birçok sorun da çözülebilmektedir. Ayrıca manikür, pedikür, ağda ve ölçümlü kaş alımı gibi hizmetlerimiz de mevcut”ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 12:59
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