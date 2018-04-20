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Kalıcı kilo verdiren alışkanlıklar

Yaşam tarzınızda ve alışkanlıklarınızda yapacağınız ufak değişikliklerle kalıcı bir şekilde kilo verebilirsiniz. İşte kalıcı kilo vermenizi sağlayacak alışkanlıklar...

20 Nisan 2018 Cuma 23:14
Kalıcı kilo verdiren alışkanlıklar

Kilo vermenin tek yolunun sıkı diyet listeleri olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Yeme alışkanlıklarınızın dışında günlük yaşantınızda yapacağınız ufak değişikliklerle hem kilo verebilir hem de verdiğiniz kilonun kalıcı olmasını sağlayabilirsiniz. Bu değişiklikleri alışkanlık haline getirerek zayıflama sürenizi kısaltabilirsiniz.

İşte hızlı ve kalıcı kilo vermenizi sağlayacak alışkanlıklar:

DENGELİ BESLENİN
Gün içerisinde almanız gereken kaloriyi öğünlere eşit şekilde dağıtmanız gerekir. Çünkü bir öğünde az yemeniz diğer öğüne kadar daha çok acıkmanızı sağlar. Bu durumda vücudun yakabileceğinden daha fazla kalori almasına ve yağ depolamasına neden olur.

SU İÇİN
Vücudun en çok ihtiyaç duyduğu besinlerden biri olan su, metabolizmayı ve yağ yakımını hızlandırır. Bu nedenle kolay kilo vermek için günde en az 10 bardak su içmelisiniz.

DIŞARIDA YEMEYİN
Evde pişirdiğiniz yemekler, dışarıda yediklerinize göre daha az yağ, şeker ve tuz içerir. Bu nedenle dışarıda yediğiniz yemekler daha fazla kaloriye sahiptir ve vücudun yağlanmasına neden olur. Dışarı çıkmadan önce yemeğinizi yerseniz hem gezdiğiniz süre boyunca kalori yakarsınız hem de kalorili besinler tüketmezsiniz.

YAVAŞ YİYİN
Yemeğinizi daha uzun sürede yerseniz, beyin doyma sinyallerini alır ve tokluk hissedersiniz. Bu sayede aşırı yemek yemez ve kısa sürede acıkmazsınız.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 23:14
  1. zayıflık
  2. kilo verme
  3. hızlı kilo vermek

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