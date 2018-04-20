Kalıcı kilo verdiren alışkanlıklar

Kilo vermenin tek yolunun sıkı diyet listeleri olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Yeme alışkanlıklarınızın dışında günlük yaşantınızda yapacağınız ufak değişikliklerle hem kilo verebilir hem de verdiğiniz kilonun kalıcı olmasını sağlayabilirsiniz. Bu değişiklikleri alışkanlık haline getirerek zayıflama sürenizi kısaltabilirsiniz.

İşte hızlı ve kalıcı kilo vermenizi sağlayacak alışkanlıklar:

DENGELİ BESLENİN

Gün içerisinde almanız gereken kaloriyi öğünlere eşit şekilde dağıtmanız gerekir. Çünkü bir öğünde az yemeniz diğer öğüne kadar daha çok acıkmanızı sağlar. Bu durumda vücudun yakabileceğinden daha fazla kalori almasına ve yağ depolamasına neden olur.

SU İÇİN

Vücudun en çok ihtiyaç duyduğu besinlerden biri olan su, metabolizmayı ve yağ yakımını hızlandırır. Bu nedenle kolay kilo vermek için günde en az 10 bardak su içmelisiniz.

DIŞARIDA YEMEYİN

Evde pişirdiğiniz yemekler, dışarıda yediklerinize göre daha az yağ, şeker ve tuz içerir. Bu nedenle dışarıda yediğiniz yemekler daha fazla kaloriye sahiptir ve vücudun yağlanmasına neden olur. Dışarı çıkmadan önce yemeğinizi yerseniz hem gezdiğiniz süre boyunca kalori yakarsınız hem de kalorili besinler tüketmezsiniz.

YAVAŞ YİYİN

Yemeğinizi daha uzun sürede yerseniz, beyin doyma sinyallerini alır ve tokluk hissedersiniz. Bu sayede aşırı yemek yemez ve kısa sürede acıkmazsınız.