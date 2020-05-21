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Ekonomi

Kalıcı hikâye yazılacak dönem

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı 165 oda ve borsa başkanı ve Berat Albayrak TOBB Ekonomi Buluşmasına katıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 11:26:00 -
Kalıcı hikâye yazılacak dönem

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı 365 oda ve borsa başkanı ile 61 sektör meclis başkanının katılımıyla gerçekleştirilen TOBB Ekonomi Buluşmasına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Tarihi fırsatlara şahit olduğumuz, her alanda daha etkin bir şekilde üretmenin gündemde olacağı bir sürece giriyoruz. Bu üretim kapasitemizi iyi değerlendirirsek, ekonomide yepyeni ve kalıcı bir hikaye yazacağımız bir dönem olacak” dedi.

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