Kalibaf'tan Trump'a Hürmüz resti: Kuşatma sürerse boğaz açılmaz

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklamalarda bulunan Kalibaf, Donald Trump’ın kısa süre içinde ortaya attığı yedi farklı iddianın tamamının gerçek dışı olduğunu savundu. ABD’nin dezenformasyon yoluyla sonuç almaya çalıştığını belirten Kalibaf, "Bu yalanlarla savaşta kazanamadılar, müzakerelerde de kesinlikle bir sonuca ulaşamayacaklar" ifadelerini kullandı.

Geçişler İran'ın iznine bağlı

Hürmüz Boğazı’nın statüsüne ilişkin net mesajlar veren Meclis Başkanı, deniz kuşatması stratejisine karşılık verileceğini belirtti. Kalibaf’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Abluka varsa geçiş yok: "Kuşatma sürdükçe Hürmüz Boğazı açık kalmayacak."

"Boğazdaki geçişler belirlenmiş güzergah üzerinden ve İran'ın izniyle gerçekleşecektir." Karar sahada verilir: "Boğazın açılması ya da kapatılmasına dair kurallar sosyal medyada değil, sahada belirlenir."

"Boğazdaki geçişler belirlenmiş güzergah üzerinden ve İran’ın izniyle gerçekleşecektir." Karar sahada verilir: "Boğazın açılması ya da kapatılmasına dair kurallar sosyal medyada değil, sahada belirlenir."

"Medya savaşına teslim olmayacağız"

Kalibaf, ABD’nin "kamuoyu mühendisliği" yaparak psikolojik bir savaş yürüttüğünü ancak İran halkının bu yöntemlerden etkilenmeyeceğini dile getirdi. Müzakerelerin gidişatına dair doğru bilgilerin ancak Dışişleri Bakanlığı kanalıyla öğrenilebileceğini hatırlattı.

Trump ne demişti?

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı tamamen açmayı kabul ettiğini iddia etmişti. Trump, İran limanlarına yönelik deniz kuşatmasının tam bir anlaşma sağlanana kadar devam edeceğini söylerken, sürecin oldukça hızlı ilerlediğini ileri sürmüştü.