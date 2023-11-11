Kaleseramik’in 2023’ün ilk 9 aylık net dönem karı 809 milyon TL’ye ulaştı

Cumhuriyet tarihinin ilk seramik fabrikası olan Kaleseramik, 2023 yılının ilk 9 aylık finansal sonuçlarını açıkladı. 27 Ekim 2023’te Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamalara göre, Kaleseramik’in 2022 yılının ilk 9 ayında 499 milyon TL olan net dönem karı, 2023’ün aynı döneminde önemli bir artış göstererek 809 milyon TL olarak gerçekleşti.

“2023’ün üçüncü çeyreğinde net satışlarımız 5,4 milyar TL’ye ulaştı”

Kale Grubu Finans Başkan Yardımcısı – CFO’su Haluk Alperat, Kaleseramik’in güçlü performansını üçüncü çeyrekte de devam ettirdiğini belirterek, şunları söyledi:

“2023 yılı, şirketimiz ve grubumuz için olduğu kadar ülkemiz için de çok özel bir yıl. Cumhuriyetimizin 100’üncü kuruluş yıldönümünü kutladığımız bu özel yılda; halka arz gibi, Kalesinterflex yeni üretim hattını hizmete almak gibi önemli atılımlar yaptık. Bununla birlikte şirketimiz 2023 yılının ilk 9 ayındaki performansı da bu güzel gelişmelere eşlik etti. 2022 yılının ilk 9 ayında 499 milyon TL olan net dönem karımız, 2023’ün aynı döneminde önemli bir artışla 809 milyon TL’ye yükseldi. Yine 1 Ocak-30 Eylül 2022 arasını kapsayan yılın ilk 9 ayındaki dönemde 4,2 milyar TL olan net satışlarımız, bu yılın aynı döneminde 5,4 milyar TL’ye ulaştı. Bu süreçte ayrıca toplam varlıklarımız ise yaklaşık 2.5 kat artarak, önemli bir sıçrama yaptı. Geçen yılın ilk 9 ayında 4,3 milyar TL olan toplam varlıklarımız, bu yılın aynı döneminde 10 milyar TL’nin üzerine çıktı. Yeni yatırımlarımızın da katkısıyla bu başarımızı istikrarlı bir şekilde devam ettirmeyi hedefliyoruz.”

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“Yılın ilk 9 ayında 704,5 milyon TL tutarında yatırım gerçekleştirdik”

Kaleseramik Genel Müdürü Altuğ Akbaş da yıl sonu hedeflerine adım adım yaklaştıklarını ve yılı beklentilerinin de üstünde kapatacaklarına inandıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Kaleseramik olarak, 2023 yılında başarılı halka arz programı ile birlikte yeni yatırım ve iş birliklerinin yanı sıra sürdürülebilirlik ve dijitalleşme alanındaki çalışmalara odaklandık. Bu kapsamda, 2023’ün ilk 9 aylık yatırım planında 704,5 milyon TL tutarında maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı gerçekleştirdik. Stratejik hedeflerimiz doğrultusunda, bu tutarın yaklaşık 435,5 milyon TL’si Granit Slab yeni ve satış getirici yatırımlara, kalan bölüm ise vitrifiye, teknoloji yenileme, LPG tesisi, kalıplar ve IT alanlarındaki yatırımlara aktarıldı.

Yeni büyük ebatlı porselen plaka üretim hattımızın yatırımını tamamlayarak, 27 Temmuz 2023’teki resmi açılışıyla birlikte Ağustos ayında seri üretime başladık. Ayrıca GES (Güneş Enerji Santrali) yatırımı ile ilgili fizibilite çalışmalarımız ve başvuru sürecimiz devam ediyor. Sürdürülebilir üretim teknolojimizi temiz enerji ile destekleyerek, daha iyi bir dünya yolculuğumuzu ve ‘İyi Bak Dünyana’ hareketimizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz.

Üretimdeki en büyük artışımızı mobilya ürün grubu kaydetti

2023’ün ilk 9 ayında seramik kaplama malzemelerinde 29.051.920 metrekare, vitrifiyede ise 59.970 adet üretim gerçekleştirdik. Mobilya ürün grubunda ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla üretimimiz yüzde 33,9’luk bir artışla 55.980 modül oldu.

Başarımızda Cumhuriyetimizin bize açtığı gelecek ufkunun payı büyük

2023 yılı, hem bizler hem de ülkemiz için çok büyük ve özel bir anlam taşıyor. Çünkü, güçlü yarınlarımızın güvencesi Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Cumhuriyet tarihimizin ilk seramik üreticisi olarak, 66 yıldır Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır’ sözünden yola çıkarak, ülkemiz ve insanımız için hiç durmadan çalıştık.

Bugün bulunduğumuz noktada, Cumhuriyetimizin bize açtığı gelecek ufku ve dünya ile rekabet edebilme ortamının çok büyük bir payı var. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında da seramik sektöründe taşıdığımız bu bayrağı, O’ndan aldığımız güç ve güvence ile daha da ileri taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”