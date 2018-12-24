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Kale’nin ilk konsept mağazası açıldı

Yönetim ofisini İstanbul Ayazağa’daki Vadistanbul’a taşıyan Kale Endüstri Holding, ilk konsept mağazasını, genel merkezinin de bulunduğu binada hizmete açtı.

24 Aralık 2018 Pazartesi 10:59
Kale’nin ilk konsept mağazası açıldı

40 yıldır faaliyet gösterdiği İstanbul Güngören’deki yönetim ofisini İstanbul Ayazağa’daki Vadistanbul’a taşıyan Kale Endüstri Holding; entegre güvenlik ürünlerini bir arada sergilediği ilk konsept mağazasını, genel merkezinin de bulunduğu binada hizmete açtı. 450 metrekarelik mağazayı ziyaret edenler; Kale Kilit, Kale Alarm, Kale Çelik Kapı, Kale Çelik Kasa, Kale Yangın Kapısı ve Kale Pencere Sistemlerinden oluşan tüm entegre güvenlik ürünlerini bir arada görme imkânı bulacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 10:59
  1. İstanbul Ayazağa
  2. İstanbul Güngören
  3. Kale Endüstri Holding
  4. Kale Kilit
  5. Kale Alarm
  6. Kale Çelik Kapı
  7. Kale Çelik Kasa
  8. Kale Yangın Kapısı
  9. Kale Pencere Sistemleri

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