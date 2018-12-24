Kale’nin ilk konsept mağazası açıldı

40 yıldır faaliyet gösterdiği İstanbul Güngören’deki yönetim ofisini İstanbul Ayazağa’daki Vadistanbul’a taşıyan Kale Endüstri Holding; entegre güvenlik ürünlerini bir arada sergilediği ilk konsept mağazasını, genel merkezinin de bulunduğu binada hizmete açtı. 450 metrekarelik mağazayı ziyaret edenler; Kale Kilit, Kale Alarm, Kale Çelik Kapı, Kale Çelik Kasa, Kale Yangın Kapısı ve Kale Pencere Sistemlerinden oluşan tüm entegre güvenlik ürünlerini bir arada görme imkânı bulacak.