Kale’nin ilk konsept mağazası açıldı
Yönetim ofisini İstanbul Ayazağa’daki Vadistanbul’a taşıyan Kale Endüstri Holding, ilk konsept mağazasını, genel merkezinin de bulunduğu binada hizmete açtı.24 Aralık 2018 Pazartesi 10:59
40 yıldır faaliyet gösterdiği İstanbul Güngören’deki yönetim ofisini İstanbul Ayazağa’daki Vadistanbul’a taşıyan Kale Endüstri Holding; entegre güvenlik ürünlerini bir arada sergilediği ilk konsept mağazasını, genel merkezinin de bulunduğu binada hizmete açtı. 450 metrekarelik mağazayı ziyaret edenler; Kale Kilit, Kale Alarm, Kale Çelik Kapı, Kale Çelik Kasa, Kale Yangın Kapısı ve Kale Pencere Sistemlerinden oluşan tüm entegre güvenlik ürünlerini bir arada görme imkânı bulacak.
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