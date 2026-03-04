Kalemini memleketine bıraktı! Gazeteci Burcu Yanar Giresun’da toprağa verildi
İzmir basın camiasının sevilen isimlerinden, Ege Telgraf Gazetesi muhabiri Burcu Yanar (32), bir süredir mücadele ettiği amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. İzmir’de düzenlenen törenlerin ardından memleketine getirilen Yanar’ın naaşı, Giresun’un Eynesil ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
İzmir'de kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci Burcu Yanar'ın (32) cenazesi, memleketi Giresun'da toprağa verildi.
Ege Üniversitesi Hastanesi'nde önceki gün yaşamını yitiren Ege Telgraf Gazetesi muhabiri Yanar'ın cenazesi, Eynesil ilçesine getirildi.
Yanar için Merkez Eski Cami'de düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra meslektaşları katıldı.
Burcu Yanar'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Gümüşçay Mahallesi’ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.
Gündem
Bakan Kurum: Dün 455 bin konutu bitirdik, Bugün 500 bin konuta başladık! Milletimiz kazanacak...