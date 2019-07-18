Kaleköy Kale Harabelerinde mozaik ve seramik sergisi

Antalya’nın Kaş ve Demre ilçesi arasında yer alan Kaleköy’de (Simena) Mozaik ve Seramik Sergisi açıldı.

Mozaik ve seramik sanatçısı Tuğrul Eroğlu, üçüncü kişisel sergisini Kaleköy (Simena) Kale Harabeleri Girişinde açtı. Tuğrul Eroğlu 21’inci yüz yılda modern araçların kuşattığı dünyada, hala yolu olmayan Kaleköy’ün kale harabelerinde açtığı mozaik ve seramik sergisinin sanat yolculuğunun en heyecan verici duraklarından biri olduğunu söyledi.

Bu kıymetli dünya mirasına tanıklık etmek için Kaleköy’ü tercih ettiğini belirten Eroğlu, “Kültür Bakanlığı’nın onayı ve Demre Müzesi’nin aktif desteğiyle Kaleköy’ün tanıtımına katkı sağlamak amacıyla açtığım mozaik ve seramik sergisine emeği geçen her kuruma ve sanatsever dostlara teşekkür ederim. Binlerce yıllık estetik birikimleri, sadece kazılarda rastlanılan sanat eserleri olmaktan çıkartıp günümüze taşımanın, çağdaş yorumlarla insan hayatında hak ettiği yeri korumanın önemli bir işlev ve sorumluluk olduğunun bilinciyle çalışmalarıma devam ediyorum. Kadim sanatlardan mozaik ve seramik tekniklerini çalışmalarımın temel materyalleri olarak tercih etmemin nedeni, doğadan kaynağını alan her materyalin, doğadan ilham alan fikirlerle bütünleştiğinde mükemmel olmasa bile, samimiyetinden bir şey kaybetmeyeceğine olan inancımdır.” dedi.

Konya, Karaman, Mersin ve Antalya merkezli tarihi alanlarda kişisel ve karma sergilere katılan Eroğlu, halen yağlı boya, keramik bezeme, ebru, mozaik ve seramik alanlarında çalışmalarına devam ediyor.

Geleneksel taş mozaik metotlarını temel alarak, doğal renklerle taşları kullanan sanatçının toplamda 18 mozaik ve seramik rölyef çalışmasının yer aldığı sergi, 8 Ağustos’a kadar ziyaret edilebilecek.