Kalekim, ilk yarı kârını üçe katladı

Yaşanan maliyet artışlarına rağmen tüm ürün gruplarında satışlarını artıran Kalekim’in, yılın ilk altı aylık dönemindeki net dönem karı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 297,4’lük bir artış gösterdi. Kalekim’in 2020 yılı ilk yarısında 17,4 milyon lira olan net dönem karı, 2021 yılı ilk 6 ayında 51,7 milyon olarak gerçekleşti. Kalekim bu dönemde, yurt içi satışlarını, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 58,3, yurt dışı satışlarını ise yüzde 78,1 artırarak, önemli bir başarıya imza attı. KAP bildiriminin ardından Kale Holding CFO’su Haluk Alperat, Kalekim Genel Müdürü Timur Karaoğlu ve Kalekim Mali İşler Müdürü Özgün Özmen, yatırımcı ve analistlerin katılımıyla düzenlenen çevrim içi toplantıda yatırımcılarla bir araya gelerek, şirketin yılın ilk altı aylık dönem performansına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kale Holding Finans Direktörü (CFO) Haluk Alperat, “Kalekim, yılın ilk altı ayındaki net dönem karını, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 300’e yakın artırarak, yaklaşık 51,7 milyon TL’ye ulaştırdı. Pandemi nedeniyle içerisinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte ulaşılan bu rakamlar, sektörümüz için çok önemli bir başarı” dedi. Kalekim olarak, her zaman daha büyük hedefler için çalıştıklarını vurgulayan Kalekim Genel Müdürü Timur Karaoğlu ise, “Bugün, dünden daha güçlü bir şekilde, büyük hedeflere doğru yürümeye devam ediyoruz” ifadesini kullandı.