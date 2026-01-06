Kalede devir teslim mi başlıyor? Manuel Neuer'den kafa karıştıran açıklama

Alman devi Bayern Münih’in kalesini yıllardır koruyan 39 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Manuel Neuer, futbolu bırakıp bırakmayacağına dair karar tarihini açıkladı. 30 Haziran itibarıyla serbest kalacak olan Neuer, önümüzdeki ayların performansına göre bir yol haritası çizeceğini belirtti. 40 yaşına merdiven dayayan efsane ismin, fiziksel durumunu ve kulüple olan diyaloğunu ön planda tutarak vereceği karar, futbol dünyasında merakla bekleniyor.

Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Manuel Neuer, kariyerine devam edip etmeyeceğine önümüzdeki aylarda karar vereceğini söyledi.

Manuel Neuer'den geleceği için açıklama: Sezon sonunu işaret etti

Bayern Münih'in tecrübeli kalecisi Manuel Neuer, kulüple devam eden sözleşme görüşmeleri hakkında konuştu.

30 Haziran itibarıyla sözleşmesi sona erecek olan Neuer, geleceğiyle ilgili kararını önümüzdeki aylarda vereceğini ifade etti.

"MART SONU NİSAN AYINA DOĞRU KARAR VERİLMİŞ OLUR"

Deneyimli file bekçisi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Pozitif hissediyorum. Ancak biraz beklemek ve önümüzdeki birkaç ayın nasıl geçeceğini görmek istiyorum. İyi bir performans sergilemeye çalışacağım. Mart sonu ya da nisan ayına doğru karar verilmiş olur. O zamana kadar kaç maç oynadığımı ve kendimi nasıl hissettiğimi daha net bileceğim.

Yakında 40 yaşıma gireceğim, bu nedenle kariyerime devam etme kararını tam bir güvenle alıp alamayacağımı da değerlendirmem gerekiyor. Kulüple aramızdaki diyalog çok iyi, gerisi zamanla netleşecek."

