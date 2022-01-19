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Ekonomi Kalecik Belediyesi taşınmazlarını satışa çıkardı
Ekonomi

Kalecik Belediyesi taşınmazlarını satışa çıkardı

Mülkiyeti Kalecik Belediyesi’ne ait olan Mahallesi, Ada, Parsel ve Yüzölçümü ve Muhammen bedelleri tespit edilen taşınmazlar Belediye Meclisinin 05.01.2022 gün ve 2022/07 sayılı kararı gereğince 5393 sayılı B.K.’nun 18/e Maddesi gereğince satışına izin verilmiş, Belediye Encümeninin 17.01.2022 gün ve 2022/02 sayılı kararı ile tespit edilen muhammen bedel üzerinden 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45. Maddesi gereğince 28.01.2022 tarihinde Saat 09:30’dan itibaren sırasıyla açık arttırma ihalesi yapılacaktır.

Yeniakit Publisher
2022-01-19 15:31:00 -
Kalecik Belediyesi taşınmazlarını satışa çıkardı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre yapılacak ihaleye ait şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye gireceklerin en son geçici teminatları ihale saatinden önce yatırmaları gerekmektedir. Satışa konu taşınmazların ihalesi 28.01.2022 tarih ve saat 09:30’da başlayacak.

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