Kaleci Bono Sevilla'yı kurtardı

La Liga 28. hafta maçında Valladolid ile Sevilla 1-1 berabere kaldı. Valladolid, 44. dakikada Fabian Orellana'nın penaltı golü ile 1-0 öne geçti ve devreye bu skorla girildi.

Sevilla'nın beraberlik golü ise oldukça dramatik bir şekilde geldi. Kaleci Bono, 90+4'te attığı golle skoru 1-1 yaptı ve Sevilla'ya 1 puan kazandıran isim oldu. Sevilla'nın çok adamla yüklendiği esnada Kounde'den seken topu ağlara gönderen Bono, yaşanan karambolde tarihe geçen bir an yaşamış oldu.



Bu skorun ardından Sevilla 55 puanla 4. sırada kendine yer bulurken, Valladolid 27 puanla 16. sırada kaldı.