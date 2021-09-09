Kale Kilit bu yıl da ihracat şampiyonu oldu

Levent Sonat

Düzenlenen törende ödülü Kale Kilit İhracat Satış ve Pazarlama Direktörü Hakan Mumcu aldı. Farklı pazar dinamikleri ve coğrafyalara özgü güvenlik beklentisine yönelik yenilikçi ürünler ürettiklerini söyleyen Kale Kilit İhracat Satış ve Pazarlama Direktörü Hakan Mumcu, “Batı Avrupa, Rusya, Balkanlar, Ortadoğu ve Afrika gibi kilit sektöründe dünyanın büyük global üreticilerinin hâkim olduğu pazarlarda tercih edilen en önemli markalar arasında yer alıyoruz. Hem kapasite hem de pazar payındaki liderliğimizi sürdürülebilir kılma hedefiyle; odağımızdaki yurt dışı pazarlarda daha fazla söz sahibi olmak ve bir dünya markası haline gelmek istiyoruz. Bu hedeflerimiz doğrultusunda, Moskova’yı üs olarak seçerek 2019 yılında Rusya Ofisi’mizi hizmete açtık. Bölgede aynı zamanda showroom ve depomuz ile de faaliyet gösteriyoruz. Rusya ve potansiyel bulduğumuz diğer ülkelerde yapacağımız yatırımlar ile önümüzdeki dönemde ciromuz içerisindeki ihracat payımızı daha da artırmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.