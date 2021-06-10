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Yaşam Kaldırımı işgal eden motosiklet sürücüleri ile yaya tartıştı
Yaşam

Kaldırımı işgal eden motosiklet sürücüleri ile yaya tartıştı

Beşiktaş'ta yoğun trafikten dolayı kaldırımı işgal eden motosiklet sürücüleri ile yaya arasında yaşanan tartışma kameraya yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 21:02:00 - 2021-06-10 21:05:59

Beşiktaş’ta yoğun trafikte ilerleyebilmek için kaldırıma çıkan bazı motosiklet sürücüleri, yayalara zaman zaman zor anlar yaşattı. Bir yayanın tüm ısrarlarına rağmen kaldırımda ilerleyen motosiklet sürücüsü ile arasındaki tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sürücü ile yaya tartıştı

Motosiklet sürücüsü ile yaya arasındaki tartışma, Beşiktaş’ın yoğun bölgelerinden Kabataş’ta yaşandı. Mesainin bitmesiyle birlikte caddede trafik artınca ilerlemekte güçlük çeken bazı motosiklet sürücüleri, çareyi kaldırıma çıkmakta buldu. Durumdan rahatsız olan bir yaya ise kaldırımda ilerleyen motosikletli sürücülerle tartıştı.

Kaldırımın dar bir bölmesinde motosikletli sürücü ile karşılaşan yaya sürücüye yol vermek istemedi.

Motosiklet sürücüsü kaldırımda ilerledi

Motosikletin kaldırımda gidemeyeceğini belirten yaya ısrarla sürücünün motosikletini kaldırımdan indirmesini ve normal trafikten ilerlemesini istedi. Yaya tartışmaya ilişkin o anları ise cep telefonuyla kaydetti. Kaldırımda yürüyen vatandaşın tüm ısrarlara rağmen kaldırımdan inmeyen sürücü, bir süre sonra yine kaldırımda ilerlemeye devam etti.

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