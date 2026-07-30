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Yerel Kaldırımda yürürken bir anda yere düştü! Yaşlı adam hastanelik oldu
Yerel

Kaldırımda yürürken bir anda yere düştü! Yaşlı adam hastanelik oldu

Yeniakit Publisher
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Kaldırımda yürürken bir anda yere düştü! Yaşlı adam hastanelik oldu

Eskişehir’de kaldırımda yürüyen yaşlı adam, fark edemediği altyapı baca kapağına takılarak düştü.

Eskişehir’de kaldırımda yürüyen yaşlı bir adam, ayağının yerdeki altyapı kapağına takılmasıyla sert şekilde düştü.

 

Edinilen bilgilere göre; sokak üzerindeki kaldırımda yürüyen yaşlı bir vatandaş, yerde bulunan siyak renkteki altyapı baca kapağını fark edemeyerek takıldı. Dengesini kaybederek sert şekilde zemine düşen adam başından aldığı darbe ile yaralandı. Düştüğü yerde başından kanlar akan vatandaşı gören çevredeki vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yaralı vatandaşa ilk müdahale olay yerinde yapılarak hastaneye kaldırıldı.

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