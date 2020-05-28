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Aktüel

Kaldırım işgaline af yok

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırımı işgal eden esnaflara ceza işlem uyguluyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 17:00:26 -
Kaldırım işgaline af yok

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırımı işgal eden esnaflara ceza işlem uyguluyor.


Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kent merkezinde çeşitli yerlerinde bulunan manavların işgal önleme çalışmaları, temizlik kurallarına korona virüs tedbirlerine uyulup uyulmadığı konusunda denetimler yapıldı. Uymayanlara ceza işlem uygulandı. Yayaların yürüdüğü kaldırımları işgal eden esnaflara ceza işlemi uygulanmaya başlandı. Semt pazarında gerekli tedbirler alınarak, denetimler sıklaştırıldı.

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