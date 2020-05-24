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Aktüel

Kaldırılmalarına tepki göstermişlerdi, sosyal mesafeyi koruyarak keyfini çıkarttılar

Sivas’ta korona virüs (Covid-19) dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen 65 yaş üstü vatandaşlar, izinlerini banklarda oturarak ve boş kalan caddelerde yürüyerek değerlendirdiler.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 17:26:38 -
Kaldırılmalarına tepki göstermişlerdi, sosyal mesafeyi koruyarak keyfini çıkarttılar

Sivas’ta korona virüs (Covid-19) dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen 65 yaş üstü vatandaşlar, izinlerini banklarda oturarak ve boş kalan caddelerde yürüyerek değerlendirdiler.


Sivas’ta Covid-19 dolayısıyla ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen 65 yaş üstü vatandaşlar, boş sokaklara akın etti. Yaşlılar, kendilerine kalan sokaklarda yürüyerek keyif çıkarttı. Bazı yaşlılar ise uzun süredir görmedikleri arkadaşlarıyla bir araya gelerek birbirlerinin Ramazan Bayramı’nı kutladılar. Yaşlılar, yaklaşık iki ay önce Covid-19 tedbirleri kapsamında belediye ekiplerinin kent meydanında bulunan bankları kaldırmasına tepki göstermişti. Yaşlılar, bugün ise kendilerine kalan kent meydanında boş kalan banklarda sosyal mesafeyi koruyarak sohbet etmenin tadını çıkarttı.


Uzun zaman sonra kent meydanında olmanın güzel bir duygu olduğunu belirten Gazi Yıldız, “2 buçuk aydan beri evde hapis olduk. Şehrimizi özlemişiz, buraya geldik oturuyoruz. Uzun zaman sonra burada olmak güzel bir duygu. Şükürler olsun bu günlere. Bugün sokaklar bize kaldı ama gönül isterdi ki herkes sokakta olsun. Hep birlikte olalım“ dedi.

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