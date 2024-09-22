Kaldırılan gizemli video yeniden ortaya çıktı! Google'ın eski CEO'sundan şok eden tahminler

Google’ın eski CEO’su Eric Schmidt, Stanford Üniversitesi’nde katıldığı derste gelecek iki yıl içinde yapay zeka alanında insanları şoke edecek gelişmeler yaşanacağını ifade etti. Konuşmanın yer aldığı videonun gizemli bir şekilde YouTube’dan kaldırılması dikkat çekti

Google’ı 14 yıl yönettikten sonra 22.3 milyar dolar servetle emekliye ayrılan Eric Schmidt, nisan ayında, ABD’nin en prestijli okullarından Stanford Üniversitesi’nde yapay zeka üzerine çalışmalarıyla ünlü Erik Brynjolfsson’un dersine katıldı. İnternet üzerinden de yayınlanan konuşma, kısa süre sonra esrarengiz bir biçimde ortadan kayboldu; aylar sonra tekrar ortaya çıktı. Konuşmanın büyük bölümünü artık YouTube’da bulmak mümkün. İlk başta insanlar videonun “kaybolmasını” Schmidt’in yapay zeka ile ilgili kehanetlerine bağlasa da, daha sonra gerekçenin Google’ın çalışma kültürü ile ilgili yaptığı yorumlar olduğu ortaya çıktı.