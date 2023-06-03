Kaldıracakları ‘namus’ üzerine and içtiler!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, milletvekilliği yemin töreninde okunan yemin metninin CHP'lilerin izlediği politikaya ters olduğunu vurguladı.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Sonunda and içtiler..

CHP’lisi de, HÜDAPAR’lısı da..

Oysa 14 Mayıs’ın öncesinde de kılçık atmışlardı ama.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Özellikle TBMM›deki Cumhur İttifakının ezici tablosunu görünce..

Kılçığı büyütmüşlerdi..

Sırtında yumurta küfesi olanlar ise...

Derinlemesine masaya yatıracak olsak, “devasa” bir sorun olduğunu onlara da ispatlarız da..

Türkiye’nin bugünkü şartları altında küçük küçük ayrılıklar olarak değerlendirebileceğimiz bir noktada “dik duruş” gösterilse, zaten kavga merkezi olan topraklarımız daha büyük tartışmalara sahne olacağından, yutkunarak “eyvallah” edildiğini izhar ederek, and içiyorlar..

“Türkiye’nin huzurunu önceliyoruz, varsın bir dakika içinde okunan bir metin üzerinden, bize dayatmada bulunmuş olsunlar.. Milletimizin özgürlüğünü elinden almak isteyen zorbalara karşı, biz bu baskıya boyun eğeriz ama.. Tarihe de not düşülsün” diyerek, kendilerinin önüne konulan metinleri okumak zorunda kalıyorlar...

Biz de bu yazıyı, TBMM’nin and içme töreninden önce yazsaydık, “Aaaa bak.. Milletvekillerini nasıl tahrik ediyor” linç operasyonuna muhatap olacağımızdan, erteledik..

“Sırtımızda yumurta küfesi var ama.. And içmeden öncesi için vardı. Andlar içildi. Şimdi kimse kavga çıkartamaz. Ama sevinmesinler, yutturduk diye de bizlerin zekâmızı tahkir etmesinler, dik duruşumuzdan şüphe etmesinler” düşüncesi ile şimdi ise, bazı CHP’li milletvekillerinin and içmeden önce kısık sesle çektiği besmeleyi biz açıktan yazarak başlayalım:

Bismillahirrahmanirrahim..

Kim neden, “Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla başlıyorum” ifadesinden rahatsız olur?

Tabii ki zalim olanlar.. Tabii ki merhametsiz olanlar..

İnsanları «göçmen» diye itekleyenler, «farklı ırk»tan diyerek tahkir edenler rahatsız olurlar..

Ve gelelim “yemin”e..

Darbeci Kenan Evren’in Anayasa’ya yazdırdığı metnin ifadesine adeta kutsal bir cümle gibi sahip çıkanlar, 14 Mayıs öncesinde ve hemen sonrasında bir algı oluşturmaya çalıştılar.

Eski yıllarda Milli Görüş çizgisinden Refah Partili, sonrasında Fazilet Partili, sonrasında da AK Parti milletvekilleri için de benzer algı oluşturuyorlardı ama.

28 Şubat dönemindekiler dışında, pek tutturamıyorlardı.. Halkın geneli onlara itibar etmiyordu..

Şimdi HÜDAPAR üzerinden aynı algıyı oluşturmak istediler.

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