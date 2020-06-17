  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kaldığı çocuk evinde görevlinin parasını gasp etmek istedi

Samsun’da bir çocuk, kaldığı çocuk evinde görevliye bıçak çekerek parasını gasp etmek istedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 14:40:12 -
Kaldığı çocuk evinde görevlinin parasını gasp etmek istedi

Samsun’da bir çocuk, kaldığı çocuk evinde görevliye bıçak çekerek parasını gasp etmek istedi.


Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 16 yaşındaki B.A. adlı çocuk, kaldığı Çocuk Evleri Koordinasyon Kurumunda görevli M.K.’ye (41) bıçak çekerek zorla bin lira para istedi. B.A., şikayet üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edilen B.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı