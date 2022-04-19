Kalburabastı tarifi: Asla yumuşamayan kıyır kıyır lezzet! Kalbura bastı kalıbı yerine ne kullanılır?

Kalburabastı tatlısı, Türk mutfağının en sevilen şerbetli tatlılarından biri. Yapılışı da baklava gibi tatlılara kıyasla kolay olan kalburabastının ağızda dağılanı makbul. Kıvamıyla ve lezzetiyle parmak yediren bir kalburabastı yapmak için dikkat etmeniz gereken birkaç basit püf noktası bulunuyor. İşte kalburabastı yapmanın püf noktaları…

Kalburabastının özelliği üzerinin tırtık tırtık olmasıdır. Bunun için eski zamanlarda tatlı kalbur kullanılarak yapılırdı, nitekim adını da buradan alıyor. Ancak günümüzde kalbur her evde bulunmayan bir mutfak gereci. Bu nedenle rendenin kalın tarafını ya da makarna veya salata süzmek için kullandığınız süzgecin tabanını bu iş için kullanabilirsiniz.

Kalbura bastı kalıbı yerine ne kullanılır?

Şekil vermek için; evinizdeki bir kevgir, büyük delikli süzgeç veya rende kullanabilirsiniz.

Kalbura bastı tarifi

Kalburabastı (Asla yumuşamayan kıyır kıyır lezzet) tarifi için malzemeler

125 gram tereyağı ya da margarin(oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı süt

1 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı irmik

1,5 çay kaşığı karbonat

Aldığı kadar un(yaklaşık 3-3, 5 su bardağı)

İçine koymak için;

Küçük bir kase kıyılmış ceviz

Şerbeti için;

3 su bardağı toz şeker

3,5 su bardağı su

2-3 damla limon suyu

Kalburabastı (Asla yumuşamayan kıyır kıyır lezzet) tarifi nasıl yapılır?

Öncelikle tatlımızın şerbetini hazırlayıp soğumaya bırakıyoruz. Tatlı sıcak şerbet soğuk olacak. Şeker ve suyu ocağa alıp karıştırarak kaynatıyoruz. Kaynamaya başladığında limon suyunu da damlatıp beş dakika kadar kaynattıktan sonra ocaktan alıyoruz. Tatlının hamuru için un hariç verilen malzemeleri karıştırıp, unu kontrollü bir şekilde ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğuruyoruz. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp ister kalıpla isterseniz de rendenin arka kısmına bastırıyoruz. İç kısmına bir miktar ceviz koyup kapatıyoruz. Fırın tepsisine diziyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişiriyoruz. Fırından çıkan tatlıların ilk sıcağı çıktıktan sonra soğuyan şerbeti gezdiriyoruz. Tatlılar şerbetini çekince servis edebilirsiniz.