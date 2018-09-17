Kalbiniz için üzüm tüketin

Antioksidan son yıllarda çok kullanılan bir kelime anlamı şu; günlük hayatta karşılaşılan radyoaktif maddeler, ağır metaller, ot ilaçları sinek böcek ilaçları, temizlik malzemeleri, tedavi için alınan ilaçlar, vücutta aktif oksijenin oluşmasına yol açar. Aktif oksijen DNA, protein karbonhidrat ve lipitlerin zarar görmesine ve onlarına bozulmalarına sebep olur. Zarar görmüş bu yapılar başta kanser olmak üzere kalp-damar hastalıklarına, şeker hastalığına zemin hazırlar.

Antioksidan maddeler serbest oksijenin oluşumunu engelleyerek ya da oluşmuş serbest oksijeni temizleyerek hücre bozulmasından kaynaklanan hastalıkların oluşmasını engeller. Üzüm suyu ve çekirdeğinde bulunan resveratrol bu maddelerin başında gelir. Antioksidan özelliği C vitamininden 20, E vitamininden 50 kat daha güçlüdür.

Siyah üzüm suyunun zihinsel ve bedensel yaşlanmayı geciktirdiği tespit edilmiştir.

Üzüm suyu içinde bulundurduğu glikoz ve früktoz dolayısıyla kolay alınabilir bir besin kaynağı. Çünkü glikoz ve früktoz hiçbir değişikliğe uğramadan doğrudan kana geçer. Onun için bebek ve çocukların yeni doğum yapmış annelerin iyileşme dönemlerinde üzüm suyu içmeleri tavsiye edilir.

Üzüm suyunda demir iyonu (+2) değerlidir bu da insan vücudunun en kolay alabileceği demirdir. Kansızlığa üzüm suyu ve pekmez tavsiyesi de bundandır.

Hardaliye üzüm suyuna hardal ilave edilerek hazırlanır. Kendine has tat ve kokusu vardır. Hardaliye üretilirken üzüm sapından ayrılır ve 30 gün süreyle çekirdek ve kabuklarıyla bekletilir. Bu sürede kabuk ve çekirdekten faydalı bileşikler üzüm suyuna geçer. Ne ısıtma ne soğutma yapılmaz. Hardaliye üzüm suyunu salkımdaki haliyle tüketmemizi sağlar. Uzun bir süre aynı tazelikte tüketime hazır bulunur. Kesinlikle alkolsüzdür.

(Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Farmakolojik Araştırma ve Uygulamalar Merkezi Md. Yrd. Prof. Dr. Ulvi Zeybek araştırmasından derlenmiştir)