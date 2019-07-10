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Kalbinin delik olduğunu 17 yaşında öğrendi

Malatya'da grip şikayetiyle hastaneye başvuran 17 yaşındaki gencin kalbindeki duvarlardan birinde 1.6 santimetre açıklık tespit edildi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:57
Kalbinin delik olduğunu 17 yaşında öğrendi

 Sezai Erhan  Malatya 

Malatya’da 17 yaşındaki Şevket Temel, grip şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde kalbindeki duvarlardan birinde 1.6 santimetre açıklık tespit edilen Şevket Temel, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi bölümünde ameliyata alındı. Şevket Temel, başarılı geçen ameliyatın ardından sağlığına kavuştu. Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Erdal Aktürk ile Doç. Dr. Ertuğrul Kurtoğlu, Temel’in kalbinde doğuştan 1.6 santimetrelik açıklık olduğunu belirtti.

Küçük bir delikten ameliyat

Aktürk, “Kasıktan bir iğneyle girilerek delik kalbi kapattık. Bu tedavi şekli dünyada çok yaygın olarak yapılıyor. Merkezimizde ilk defa bu yöntem uygulandı. Bundan sonra da inşallah bu tip hastaları tedaviye devam edeceğiz. Hastamızın sağlık durumu son derece iyi. Hastamız bir gün müşahede altında tutuldu ve daha sonra taburcu edilerek normal hayatına döndü” dedi. Şevket Temel de grip şikayetiyle hastaneye geldiğini anlatarak, “Kalbimin delik olduğunu öğrendim. Hocalarımıza teşekkür ederim, kendileri başarılılar. Çok memnunum, ayaktayım çok şükür. Her işi kendim yapabiliyorum” açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:57
  1. Şevket Temel
  2. grip
  3. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi
  4. Prof. Dr. Erdal Aktürk
  5. Doç. Dr. Ertuğrul Kurtoğlu
  6. delik kalp

YORUM YAZ

  • murat s.murat s.1 sa önce
    HABER GÜZEL AMA KİM HASTA KİM DOKTOR BELLİ DEĞİL. AMALİYATHANE ORTAMI STERİL OLMALI.

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