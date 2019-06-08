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Kalbinden bıçaklanan genç yaşamını yitirdi

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesi'nde aileler arasında çıkan kavgada kalbinden bıçaklanarak ağır yaralanan Şiyar Şeyhmus Kurt isimli genç, hayatını kaybetti.

08 Haziran 2019 Cumartesi 14:54
Kalbinden bıçaklanan genç yaşamını yitirdi

Diyarbakır'da, komşular arasında çıkan kavgada kalbinden bıçaklanıp, ağır yaralanan Şiyar Şeyhmus Kurt, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün gece, Yenişehir ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. Komşular arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken, Şiyar Şeyhmus Kurt (21) kalbinden, M.K. ise kolundan bıçaklandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, ağır yaralanan Kurt'u ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Acil serviste tedaviye alınan Kurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen bu sabah hayatını kaybetti. M.K.'nin ise kaldırıldığı hastanede tedavisine devam edildiği belirtildi.

Kavga sonrası çalışma başlatan polis ekipleri, suç aleti bıçakla yakalanan D.E.'yi gözaltına aldı.

 

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 14:54
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