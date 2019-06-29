0553 313 94 23

Kalbin düzgün çalışmadığını işaret eden 8 belirti

Vücudumuz kalp rahatsızlıklarının olduğunun sinyalini bize önceden verir. Eğer siz de bu belirtilere sahipseniz bir doktor kontrolünden geçmenizi tavsiye ederiz.

29 Haziran 2019 Cumartesi 14:52
Kalbin düzgün çalışmadığını işaret eden 8 belirti

1- Kollara yayılan ağrı

Çoğunlukla erkeklerde sol kolda ağrı hissedilirken kadınlarda her iki kolda ağrı hissedilmektedir. Kalp hastalıklarının en yaygın belirtilerinden bir tanesidir. Kalpten gelen ağrı sinirler ile kollara geçer.

2- Şiddetli öksürük

Öksürük bir çok nedene bağlı olarak oluşabilir. Fakat bir nedeni de kalp rahatsızlıklarıdır. Kalp yetmezliği nedeniyle kanda pembemsi bir sıvı üretilir ve bu da öksürüğe neden olur.

3- Ayaklarda, bacaklarda ve ayak bileklerinde oluşan şişme

Kalp pompalama görevini iyi bir şekilde yerine getirmediğinde kan damarlarında ki sıvı çevre dokulara sızarak ayaklarda ve bacaklarda şişme yapar.

4- Mide bulantısı ve iştahsızlık

İştahsızlık ve mide bulantısı bir çok hastalığın belirtisi olabilir. Fakat kalp hastalığının da önemli belirtilerindendir. Kalp hastalığına bağlı iştahsızlık ve mide bulantısını kusma ve karın ağrısı takip eder. Bu rahatsızlıkların hepsini yaşıyorsanız bir doktora görünmelisiniz.

5- Aşırı kaygılanma hali

Yaşamlarının belirli dönemlerinde aşırı derecede kaygı ve endişeye sahip insanların kalp hastalıklarına daha çok yakalandığı görülmüştür. Stresli bir yaşam tarzı, çok panik olma hali ve anksiyete gibi rahatsızlıklar kalp hastalıklarına neden olabilmektedir.

6- Ciltte görülen renk değişikliği

Ciltte ki renk değişikliği çok sık rastlanan bir belirti olmasa da bu durumla karşılaşıldığında mutlaka doktora gidilmelidir. Kan akışının azalması nedeniyle ciltte renk değişikliği oluşur bu da kalbin doğru bir şekilde kanı pompalamadığını işaretidir. Renk değişikliği tüm vücutta görülebileceği gibi sadece belirli uzuvlarda da görülebilmektedir.

7- Baş dönmesi, bayılma ve nefes darlığı

Kalbin kanı iyi pompalayamaması sonucu nefes darlığı veya kısa süreli bilinç kaybı yaşayabilirsiniz. Bu gibi bir durumda hemen bir doktora görünmelisiniz.

8- Deride döküntü oluşması

Yapılan araştırmalarda egzama, zona gibi deri hastalıklarının kalp hastalığı riskini de artırdığı görülmüştür. Bu gibi bir rahatsızlığını varsa kalp sağlığınızı kontrol altına almanızı tavsiye ederiz.

Unutmayın kalp rahatsızlıklarında egzersizin ve sigara tüketmemenin önemi büyüktür. Ayrıca erkenden fark edilen bu belirtiler sayesinde olası bir kalp krizi riskini en aza indirebilirsiniz.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 14:52
  1. kalp
  2. Kollara yayılan ağrı
  3. Şiddetli öksürük
  4. Ayaklarda
  5. bacaklarda ve ayak bileklerinde oluşan şişme
  6. Mide bulantısı ve iştahsızlık
  7. Aşırı kaygılanma hali
  8. Ciltte görülen renk değişikliği
  9. Baş dönmesi
  10. bayılma ve nefes darlığı
  11. Deride döküntü oluşması

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alzheimer hastalığından korunma önerileri
    1. Alzheimer hastalığından korunma..
    2. İstanbul'da korkutan orman yangını!
    3. Başkan Günel, vatandaşların..
    4. Manchester United'dan savunmaya takviye
    5. AK Parti Aydın Milletvekili Savaş..
    6. KKTC’de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
    7. Buhari'den bölgesel güvenlik..
    8. Kuşadası’nda 1 yunus ve 3 caretta..
    9. Atlı Okçuluk 1. Eleme A Grubu..
    10. Başkan Demir: “İlçelerimizi..
    11. Siirt’te motosiklet bariyere çarptı: 1..
    12. Kayseri üniversitesi taban puanları..
    13. Çocuk parkında yılan paniği! Bir anda..
    14. Sıcaklara karşı bulduğu yöntem..
    15. Şehit Eren Bülbül’ün annesi..
    16. 12 gün önce şarampole yuvarlanan..
    17. Türkiye Motokros Şampiyonası başladı
    18. Bolu’da, sel sonrası oluşan göçükler..
    19. "Amerika ve Avrupa kamuoylarını ikna..
    20. Bağlar Sosyal Yardımlaşma Vakfı yeni..
    21. İşgalci İsrail, şehidin ailesini..
    22. Sahte paraları piyasaya süremeden..
    23. Yaz okulu kayıtları uzatıldı
    24. Manchester United'dan savunmaya takviye
    25. Boğulmak üzere olan genci cankurtaran..
    26. Kastamonu'da otomobil devrildi! 2 yaralı
    27. Şehit Astsubay Adem Tunç, gözyaşları..
    28. Siirt’te jandarmadan narkotik ve..
    29. Mangal yakarken kendini yakan vatandaş..
    30. Rusya’da sel felaketi: 2 ölü
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    CHP'de deprem! İstifa ettiler
    CHP'de deprem! İstifa ettiler
    Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap
    Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!

    Günün Karikatürü

    29 Haziran 2019
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı