Kalbin düzgün çalışmadığını işaret eden 8 belirti

1- Kollara yayılan ağrı

Çoğunlukla erkeklerde sol kolda ağrı hissedilirken kadınlarda her iki kolda ağrı hissedilmektedir. Kalp hastalıklarının en yaygın belirtilerinden bir tanesidir. Kalpten gelen ağrı sinirler ile kollara geçer.

2- Şiddetli öksürük

Öksürük bir çok nedene bağlı olarak oluşabilir. Fakat bir nedeni de kalp rahatsızlıklarıdır. Kalp yetmezliği nedeniyle kanda pembemsi bir sıvı üretilir ve bu da öksürüğe neden olur.

3- Ayaklarda, bacaklarda ve ayak bileklerinde oluşan şişme

Kalp pompalama görevini iyi bir şekilde yerine getirmediğinde kan damarlarında ki sıvı çevre dokulara sızarak ayaklarda ve bacaklarda şişme yapar.

4- Mide bulantısı ve iştahsızlık

İştahsızlık ve mide bulantısı bir çok hastalığın belirtisi olabilir. Fakat kalp hastalığının da önemli belirtilerindendir. Kalp hastalığına bağlı iştahsızlık ve mide bulantısını kusma ve karın ağrısı takip eder. Bu rahatsızlıkların hepsini yaşıyorsanız bir doktora görünmelisiniz.

5- Aşırı kaygılanma hali

Yaşamlarının belirli dönemlerinde aşırı derecede kaygı ve endişeye sahip insanların kalp hastalıklarına daha çok yakalandığı görülmüştür. Stresli bir yaşam tarzı, çok panik olma hali ve anksiyete gibi rahatsızlıklar kalp hastalıklarına neden olabilmektedir.

6- Ciltte görülen renk değişikliği

Ciltte ki renk değişikliği çok sık rastlanan bir belirti olmasa da bu durumla karşılaşıldığında mutlaka doktora gidilmelidir. Kan akışının azalması nedeniyle ciltte renk değişikliği oluşur bu da kalbin doğru bir şekilde kanı pompalamadığını işaretidir. Renk değişikliği tüm vücutta görülebileceği gibi sadece belirli uzuvlarda da görülebilmektedir.

7- Baş dönmesi, bayılma ve nefes darlığı

Kalbin kanı iyi pompalayamaması sonucu nefes darlığı veya kısa süreli bilinç kaybı yaşayabilirsiniz. Bu gibi bir durumda hemen bir doktora görünmelisiniz.

8- Deride döküntü oluşması

Yapılan araştırmalarda egzama, zona gibi deri hastalıklarının kalp hastalığı riskini de artırdığı görülmüştür. Bu gibi bir rahatsızlığını varsa kalp sağlığınızı kontrol altına almanızı tavsiye ederiz.

Unutmayın kalp rahatsızlıklarında egzersizin ve sigara tüketmemenin önemi büyüktür. Ayrıca erkenden fark edilen bu belirtiler sayesinde olası bir kalp krizi riskini en aza indirebilirsiniz.