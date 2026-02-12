Kalbi 40 dakika sustu: Hayatını yeniden kurdu

İngiltere’de yaşayan 39 yaşındaki başarılı avukat Patrick Charnley, 2021 yılında pandemi döneminde yoğun çalışma temposu sırasında evinde kalp krizi geçirdi. Ailesiyle birlikte akşam yemeği yediği sıradan bir gecede aniden fenalaşan Charnley’in kalbi, kalıtsal bir rahatsızlık nedeniyle durdu.

Yaklaşık 40 dakika boyunca klinik olarak yaşam belirtisi göstermeyen Charnley’e ilk müdahaleyi eşi yaptı. O sırada 9 ve 7 yaşlarında olan çocukları yardım çağırdı. Sağlık ekiplerinin defalarca uyguladığı elektroşok sonuç vermedi. Son çare olarak yapılan adrenalin müdahalesinin ardından kalbi yeniden çalışmaya başladı.

BİR HAFTALIK KOMA VE BEYİN HASARI

Bir hafta süren komanın ardından bilinci açılan Charnley’in görme, hafıza ve dayanıklılık fonksiyonlarında ciddi kayıplar olduğu tespit edildi. İlk uyandığında görme yetisini tamamen kaybettiğini söyleyen Charnley, bu dönemde yoğun halüsinasyonlar yaşadı.

Doktorlar, görme kaybının beyin hasarına bağlı olduğunu belirledi. Zamanla kısmen iyileşen görme yetisi, hala sınırlı durumda. Yapılan bilişsel testlerde hafıza ve bilgi işleme hızının en düşük yüzde 2’lik dilimde olduğu kaydedildi. Süreç içinde belirgin iyileşme sağlansa da kalıcı sorunların devam ettiği bildirildi.

FİZİKSEL VE ZİHİNSEL ETKİLER

Charnley, yaşadığı sağlık sorununun ardından ağır yorgunluk, dikkat dağınıklığı ve motivasyon kaybı gibi sorunlarla mücadele etti. Günlük yaşamını sürdürebilmek için enerjisini planlamak zorunda kaldığını belirtti.

Uzman desteği ve tedavi süreciyle birlikte yeniden toparlanmaya başlayan Charnley, eski yaşam temposuna dönemedi. Avukatlık kariyerini bırakarak yazarlığa yöneldi.

“HAYATIM DAHA YAVAŞ AMA DAHA ANLAMLI”

Yaşadığı deneyimin hayatına bakışını değiştirdiğini ifade eden Charnley, artık zamanı daha bilinçli kullandığını söyledi. Ailesiyle ilişkilerinin güçlendiğini belirten Charnley, çocuklarıyla daha fazla vakit geçirebildiğini ve hayatın küçük anlarını daha fazla takdir ettiğini dile getirdi.

“Hayatım artık daha yavaş ilerliyor, ama daha derin ve anlamlı” diyen Charnley, yaşadıklarına rağmen bugünkü yaşamını değiştirmek istemediğini vurguladı.