Kalaşnikof mermisi, örgüt dokümanı… Şebnem Korur Fincancı'nın evinden neler çıktı neler
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın ikametinde 25 adet dolu, 1 adet boş 9mm kısa browning tabanca fişeği ile 2 adet dolu, 1 adet boş 7.62 mm kalaşnikof fişeğine ilgili karar gereği el konuldu.
Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, terör propagandası yapmak suçundan gözaltına alındı.
Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığı Fincancı'nın Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı görevine, son verilmesini talep etti. Başsavcılık, yeni merkez konseyi başkanı seçilmesi için nöbetçi asliye hukuk mahkemesi nezdinde talep bulundu.
Gözaltına alınan Fincancı'nın evinde yapılan aramada örgütsel el kitabı ve kalaşnikof mermileri ele geçirildi.
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