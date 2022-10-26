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Siyaset Kalaşnikof mermisi, örgüt dokümanı… Şebnem Korur Fincancı'nın evinden neler çıktı neler
Siyaset

Kalaşnikof mermisi, örgüt dokümanı… Şebnem Korur Fincancı'nın evinden neler çıktı neler

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın ikametinde 25 adet dolu, 1 adet boş 9mm kısa browning tabanca fişeği ile 2 adet dolu, 1 adet boş 7.62 mm kalaşnikof fişeğine ilgili karar gereği el konuldu.

Yeniakit Publisher
2022-10-26 12:10:00 - 2022-10-26 12:14:33

Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, terör propagandası yapmak suçundan gözaltına alındı.

Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığı Fincancı'nın Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı görevine, son verilmesini talep etti. Başsavcılık, yeni merkez konseyi başkanı seçilmesi için nöbetçi asliye hukuk mahkemesi nezdinde talep bulundu.

Gözaltına alınan Fincancı'nın evinde yapılan aramada örgütsel el kitabı ve kalaşnikof mermileri ele geçirildi.

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Yorumlar

Rabia Zafer

TUTUKLANMASI KESİNLİKLE ÇOK DOĞRU BİR KARAR HESAP SORULMALIDIR VE CEZALANDIRILMALIDIR.

hatırla

Benim bildiğim tabib insan hayatını kurtarmak için çalışan varlıktır bildiğim kadarıyla da silah insan hayatına son veren bir alettir hani TTB başkanın evinden pistute sargı bezi ameliyat eldiveni maske antibiyotik çıkması nasıl doğalsa insan hayatına son veren silah mermi çıkmasıda o kadar ANORMAL
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